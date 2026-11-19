El cofundador de Microsoft fue fotografiado en el muelle de la capital fueguina, en una terminal atravesada por piquetes y bajo intervención nacional.

El magnate y cofundador de Microsoft, Bill Gates, arribó a Ushuaia y su presencia en la ciudad más austral del mundo quedó registrada en imágenes tomadas en el muelle local, en el marco de una visita rodeada de absoluta reserva sobre su agenda y los motivos de su estadía en el sur argentino.

El desembarco del empresario estadounidense coincidió con la presencia de embarcaciones de lujo amarradas en la capital de Tierra del Fuego. Entre los megayates visibles en la terminal portuaria se encontraba el perteneciente a Lorenzo Fertitta, exdirector ejecutivo de la UFC, a bordo del cual Gates habría sido recibido tras su arribo.

Un puerto bajo intervención y con conflicto sindical La llegada de las embarcaciones de gran porte se produjo en un contexto complejo para la terminal marítima fueguina, marcada actualmente por piquetes y tensiones gremiales.

Además, el puerto de Ushuaia se encuentra intervenido desde hace un año y el Gobierno nacional ya anunció la continuidad de esa medida, un escenario institucional que condiciona la operatoria cotidiana de un espacio donde conviven el turismo internacional de cruceros, la logística y los reclamos sindicales.

Antecedentes en el fin del mundo y reserva total No se trata de la primera vez que Gates elige el extremo sur del continente: el filántropo y empresario ya había visitado Ushuaia en 2007. En la región patagónica también suele generar atención el paso del célebre megayate Octopus —vinculado a su histórico socio, el fallecido cofundador de Microsoft Paul Allen—, reconocido por su imponente porte y por contar con dos helicópteros en cubierta.