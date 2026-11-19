Un hombre de 50 años generó malestar e indignación en Añatuya tras desvestirse y defecar en la vereda de una escuela primaria frente a transeúntes.

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Un hombre de 50 años provocó alarma y repudio este miércoles por la mañana en Añatuya, al desvestirse y defecar en la vereda de la Escuela Primaria Florentino Ameghino ante la mirada de numerosos transeúntes que circulaban por el sector.

El hecho, registrado alrededor de las 11:30, movilizó a efectivos de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 13 tras un alerta de la Sala de Monitoreo. El director de la institución, Miguel Ángel Pajón, de 58 años, brindó detalles a las autoridades.

Con la información obtenida, la policía desplegó un operativo que culminó con la demora del sujeto en la intersección de Pueyrredón y Mitre. El hombre, que manifestó tener problemas estomacales y encontrarse en situación de calle, aseguró no tener familiares en la ciudad.