El Senado de la Nación celebrará este jueves, a partir de las 11 horas, una sesión clave que tendrá como eje central la sanción definitiva del proyecto de Ley de Discapacidad. La iniciativa cuenta con el respaldo unánime de todo el arco político, ya que garantiza la continuidad de las prestaciones incluidas en la ley de emergencia vigente hasta diciembre, dándoles carácter permanente.

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El temario quedó definido este miércoles por la tarde durante la reunión de Labor Parlamentaria, realizada en el despacho de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, junto a los jefes de los distintos bloques.

El proyecto, denominado "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad", replica casi en su totalidad el esquema de beneficios de la Ley 27.793, pero elimina su transitoriedad para transformarla en una norma permanente y de orden público.

Compatibilidad laboral: Mantiene la compatibilidad entre el cobro de la pensión no contributiva por discapacidad (equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo) y el acceso a un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El alcance incluye a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Actualización de aranceles y salud: Conserva el nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles según el índice de movilidad jubilatoria (vinculado al IPC) y asegura la cobertura médica del programa federal Incluir Salud.

Garantía presupuestaria: Establece que los fondos asignados al Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio fiscal anterior.

Auditorías y control: Crea un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de datos entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio del debido proceso inclusivo.

Pago a prestadores: Por pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria con un cronograma para saldar las compensaciones adeudadas a los prestadores y un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.

El resto del temario: Ley de Tierras, Patentes y Ley Joaquín

Además del régimen de discapacidad, la Cámara alta debatirá otros tres proyectos de peso institucional y económico:

Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Ley de Tierras: La iniciativa ya aprobada por Diputados deroga el artículo 154 del DNU 70/23 y restituye la Ley de Tierras sancionada durante el kirchnerismo. De este modo, se reafirman los topes del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, y el límite de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y zonas de frontera. Asimismo, limita la ley de expropiaciones e incorpora un régimen exprés para desalojos de viviendas o campos intrusados.

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT): Regresa al Senado en segunda revisión tras las modificaciones introducidas en Diputados. El texto incluye una reserva al Capítulo II destinada a resguardar a la industria farmacéutica nacional, tal como habían solicitado las cámaras del sector.

Ley Joaquín: Establece la obligatoriedad para instituciones públicas y privadas —así como responsables de espacios públicos— de instalar, anclar, mantener y controlar estrictamente arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, además de aros de básquet, postes de vóley y juegos de plaza para prevenir accidentes fatales.