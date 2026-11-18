La normativa fue promulgada hace casi tres décadas durante la gestión de Hermes Binner y también alcanzaba a los desaparecidos cibercafés. El dato resurgió en medio de la expectativa mundial por el lanzamiento de GTA VI.

Una curiosa normativa municipal sancionada hace casi tres décadas volvió a despertar repercusiones en Rosario y en el mundo gamer: un decreto de 1998 que prohíbe expresamente la venta y exhibición del popular videojuego Grand Theft Auto (GTA) todavía figura como vigente en los registros oficiales de la ciudad santafesina.

Se trata del Decreto N° 14.704, una disposición que fue aprobada por el Concejo Municipal el 21 de mayo de 1998 y promulgada el 13 de julio de ese mismo año por el entonces intendente Hermes Binner.

La reglamentación no solo apuntaba contra la primera entrega de la célebre saga de acción, sino que también incluía en su prohibición al videojuego Postal, otro título polémico de finales de los años noventa.

Restricciones pensadas para la era de los cibercafés Lo que más llama la atención de la ordenanza es el contexto tecnológico en el que fue redactada y el hecho de que nunca haya sido derogada del digesto normativo rosarino. En su articulado, la medida establecía estrictas restricciones para evitar la difusión de ambos juegos tanto en internet como en los cibercafés a los que pudieran acceder menores de edad, espacios que por entonces vivían su auge en todo el país.

El curioso hallazgo normativo cobró nueva notoriedad en las últimas horas en medio de la fuerte expectativa global que rodea al lanzamiento de GTA VI, la próxima entrega de una de las franquicias más exitosas e influyentes de la industria de los videojuegos.