Un equipo científico descubrió una nueva especie de insecto plecóptero en los bordes de un pequeño glaciar ubicado en el extremo sur de la Patagonia chilena. Según los especialistas que lideraron la investigación, el hallazgo tiene un valor estratégico para la ciencia ambiental, ya que el organismo podría funcionar como una especie “centinela” para monitorear el avance del deshielo provocado por el cambio climático.

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El estudio, publicado recientemente en la prestigiosa revista científica Ecology, detalla que los ejemplares fueron encontrados a unos 780 metros de altitud, entre los remanentes de un glaciar situado en la isla Navarino, a casi 2.500 kilómetros al sur de Santiago de Chile.

“Esta pequeña especie es una centinela del cambio climático porque, a través de su estudio y de su ambiente, nosotros podemos comprender a futuro qué es lo que va a pasar con otras masas de hielo un poco más grandes, pero que también tienen patrones de derretimiento acelerado”, explicó Javier Rendoll-Cárcamo, investigador del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos (BASE) y de la Universidad de Magallanes.

Curiosamente, el objetivo original de la expedición científica era rastrear al célebre dragón de la Patagonia (Andiperla willinki), hasta ahora el único insecto conocido capaz de desarrollar todo su ciclo de vida sobre el hielo glaciar patagónico. Sin embargo, los investigadores se toparon con un plecóptero de su misma familia (Gripopterygidae) que no coincidía con ninguna especie catalogada.

De acuerdo con Rendoll-Cárcamo, en la isla Navarino “no hay ningún otro plecóptero que se le parezca” y aseguró que “podría ser tan único como el dragón de la Patagonia”.

A diferencia de la mayoría de los insectos acuáticos vinculados a ambientes glaciares —que suelen vivir en los arroyos generados por el deshielo—, este ejemplar habita directamente en la estrecha frontera donde se unen el hielo, el agua y la roca. “Esta nueva especie no tiene una dependencia al 100 % del hielo, pero sí parte de su vida vive en torno a ella”, precisó el especialista.

Cómo es el insecto y por qué está en riesgo

Los ejemplares adultos relevados por el equipo científico presentan rasgos biológicos muy particulares que los vuelven sumamente sensibles a las alteraciones de su entorno:

Tamaño y anatomía: Miden entre 15 y 18 milímetros de largo y carecen de alas, lo que limita drásticamente su capacidad para desplazarse hacia otros ecosistemas.

Hábitos nocturnos: Fueron hallados siempre debajo de rocas húmedas y sombreadas, a menos de un metro del agua, y tienden a ocultarse apenas reciben luz, por lo que los científicos presumen que tienen comportamiento nocturno.

Capacidad de flotar: Los investigadores detectaron que los adultos poseen la particularidad de flotar sobre el agua, un mecanismo que actualmente es objeto de estudio.

Si bien los autores del trabajo aclararon que aún no es posible confirmar si el insecto es exclusivo de este glaciar ni calcular con exactitud su nivel de amenaza, advirtieron que su incapacidad para volar lo convierte en una población altamente vulnerable ante el retroceso acelerado de los hielos patagónicos.