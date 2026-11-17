Paulina Ester Tolaba, de 59 años, falleció de manera trágica al ser alcanzada por una descarga eléctrica durante una tormenta en Jujuy.

Paulina Ester Tolaba, de 59 años, murió alcanzada por un rayo mientras construía una acequia en Jujuy.

Compartir







Una tormenta eléctrica desatada en la provincia de Jujuy provocó un trágico desenlace el pasado sábado por la noche. Paulina Ester Tolaba, de 59 años, se encontraba realizando tareas de construcción en la orilla del río Yavi cuando fue alcanzada por un rayo.

La víctima, oriunda de la localidad jujeña, estaba trabajando en tareas rurales en el margen del río al momento del impacto fatal. Según relataron las fuentes policiales, la mujer no presentaba signos vitales al momento de ser hallada.

Fue su hija, preocupada al notar la demora en el regreso de su madre, quien se acercó al lugar y descubrió el cuerpo sin vida. La joven dio aviso a las autoridades pasadas las 23 horas, alertando sobre el dramático hallazgo.

El procedimiento policial en Jujuy Efectivos del Departamento de Criminalística, Bomberos de la Policía y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se constituyeron en el sitio del suceso para realizar las pericias correspondientes. Tras la confirmación de la muerte, Bomberos trasladó el cuerpo a la morgue del Hospital Jorge Uro, en La Quiaca, para la realización de la autopsia y el reconocimiento por parte de familiares.