Una tormenta eléctrica desatada en la provincia de Jujuy provocó un trágico desenlace el pasado sábado por la noche. Paulina Ester Tolaba, de 59 años, se encontraba realizando tareas de construcción en la orilla del río Yavi cuando fue alcanzada por un rayo.
La víctima, oriunda de la localidad jujeña, estaba trabajando en tareas rurales en el margen del río al momento del impacto fatal. Según relataron las fuentes policiales, la mujer no presentaba signos vitales al momento de ser hallada.
Fue su hija, preocupada al notar la demora en el regreso de su madre, quien se acercó al lugar y descubrió el cuerpo sin vida. La joven dio aviso a las autoridades pasadas las 23 horas, alertando sobre el dramático hallazgo.
El procedimiento policial en Jujuy
Efectivos del Departamento de Criminalística, Bomberos de la Policía y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se constituyeron en el sitio del suceso para realizar las pericias correspondientes. Tras la confirmación de la muerte, Bomberos trasladó el cuerpo a la morgue del Hospital Jorge Uro, en La Quiaca, para la realización de la autopsia y el reconocimiento por parte de familiares.
La investigación del caso quedó a cargo de la Seccional 17ª, bajo la disposición del ayudante fiscal zonal del MPA, para determinar las circunstancias exactas del hecho. Las fuentes indicaron que el impacto del rayo habría sido la causa de muerte instantánea de Tolaba.