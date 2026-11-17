El papa León XIV se refirió a la situación social y política de la Argentina tras finalizar su gira por América Latina y dejó un mensaje contra la confrontación y la violencia discursiva. Durante una conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladaba desde Lima hacia Roma, expresó su deseo de que su visita al país haya contribuido a cambiar la manera en que los argentinos se relacionan en medio de las diferencias.

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“ Va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento ”, sostuvo el Pontífice al reflexionar sobre la división que atraviesa a la sociedad argentina. También manifestó su preocupación por las dificultades que existen incluso dentro de las familias para mantener conversaciones cuando aparecen posiciones enfrentadas.

El Papa consideró que su paso por el país puede representar una oportunidad para recuperar la convivencia y construir espacios de encuentro. En ese sentido, destacó que durante su visita pudo observar a personas de distintas posiciones políticas reunidas por un motivo común.

“ La derecha, la izquierda, todos, hemos estado ahí en la calle celebrando y gozando de algo que es mucho más grande que una discusión política ”, señaló en referencia a las movilizaciones y muestras de afecto que recibió durante su estadía en la Argentina.

León XIV también apuntó contra la influencia de las redes sociales y los mecanismos que profundizan las divisiones. Según explicó, la polarización social no siempre surge de manera espontánea, sino que en muchas ocasiones responde a intereses que buscan profundizar los enfrentamientos.

“Nos estamos dejando llevar por algoritmos y por una polarización que no es casual y que en muchas situaciones ha sido intencionalmente provocada”, advirtió. Además, consideró que los medios de comunicación tienen un papel importante para ayudar a superar esas divisiones.

Qué dijo León XIV sobre su encuentro con Javier Milei

Durante la conferencia, el Pontífice también se refirió a sus encuentros con el presidente Javier Milei y recordó que ya había tenido oportunidad de reunirse con él en el Vaticano. En ese contexto, mencionó también el vínculo que el mandatario argentino había mantenido con el papa Francisco.

“Ellos, políticamente, representaban líneas muy distintas y, sin embargo, se llevaban aparentemente muy bien”, comentó al comparar las diferencias ideológicas entre ambos pontífices y el jefe de Estado.

Sobre la conversación que mantuvo con Milei durante su visita, León XIV aclaró que su mensaje no tiene una intención partidaria. Explicó que habló con el Presidente sobre el respeto por el ser humano, la necesidad de atender a los sectores más vulnerables y las dificultades económicas que atraviesa el país.

En ese sentido, aseguró que encontró en el mandatario una disposición para escuchar sus planteos y calificó el intercambio como positivo. También sostuvo que hubo una comprensión compartida sobre la importancia de trabajar en favor de la dignidad de las personas.

El llamado del Papa por la economía y los sectores más vulnerables

Otro de los ejes de la reflexión de León XIV estuvo relacionado con la situación económica argentina. El Pontífice consideró que tanto la ciudadanía como la dirigencia política deben buscar acuerdos para reconstruir y mejorar las condiciones de vida de la población.

Entre las alternativas que mencionó, destacó la cooperación internacional, el acompañamiento a las pequeñas empresas y la generación de empleo como herramientas para fortalecer la economía.

Además, retomó uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia: la necesidad de distribuir la riqueza de una manera más equitativa. Advirtió sobre el riesgo de que la clase media se reduzca o incluso desaparezca y planteó la importancia de fortalecer a los trabajadores y los movimientos sociales.

Finalmente, al ser consultado sobre los motivos por los que Francisco nunca concretó una visita a la Argentina, León XIV evitó profundizar en el tema y respondió que seguirá siendo un misterio: “Se lo preguntaremos en la vida eterna”.

El mensaje del Papa dejó como eje central un pedido de diálogo, respeto y reconciliación. Su planteo apuntó a que las diferencias políticas no se conviertan en motivos de odio y que la búsqueda del bien común esté por encima de las disputas que dividen a la sociedad.