Alejandra Monteoliva será operada de la columna tras postergar la cirugía por dos operativos clave

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva , será sometida a una cirugía de columna después de haber postergado la intervención para permanecer al frente de dos operativos considerados prioritarios por el Gobierno. La información fue confirmada oficialmente este lunes por su cartera.

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Según comunicó el Ministerio de Seguridad, la funcionaria decidió retrasar el procedimiento hasta que finalizaran el dispositivo desplegado por la visita del papa León XIV y el operativo vinculado con el traslado de internos desde la cárcel de Devoto hacia Marcos Paz .

Ambas tareas concentraron buena parte de la agenda de Seguridad durante las últimas semanas y requirieron coordinación con fuerzas federales y otros organismos. Monteoliva había participado personalmente del seguimiento del esquema montado durante la presencia del Pontífice en el país.

El comunicado oficial indicó que, una vez realizada la cirugía, Monteoliva permanecerá internada durante su recuperación . Por el momento no se informó públicamente cuánto tiempo demandará ese proceso ni una fecha precisa para su regreso presencial a las actividades.

Pese a la internación, la ministra continuará siguiendo el funcionamiento del Ministerio durante la semana. Desde la cartera señalaron que mantendrá contacto con su equipo y supervisará la agenda de manera virtual mientras avance su recuperación.

Los dos operativos por los que postergó la cirugía

Uno de los compromisos que motivó la postergación fue el dispositivo de seguridad por la visita de León XIV a la Argentina, que involucró actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba y demandó un despliegue federal durante varios días. Monteoliva había calificado previamente ese operativo como “inédito” por su magnitud y participó del monitoreo junto al presidente Javier Milei durante algunas de las actividades más convocantes de la agenda papal.

El segundo frente fue el traslado de detenidos desde el penal de Villa Devoto hacia Marcos Paz, una operación que el Ministerio venía preparando desde meses atrás y que contempla diferentes etapas para avanzar con el cierre progresivo de la histórica cárcel porteña.

Con esos dos operativos ya atravesados, la ministra iniciará ahora el tratamiento quirúrgico previsto y mantendrá la conducción de la cartera a distancia durante los primeros días de recuperación.