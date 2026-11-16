Cuánto cuesta el New MG 3 en noviembre de 2026: precios y versiones del hatchback compacto

El hatchback compacto de la marca de origen británico comercializado en la Argentina mantiene una gama de tres opciones con caja automática. Los valores arrancan en los 21.900 dólares para la variante naftera y trepan hasta los 25.900 dólares en el tope de gama híbrido.

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El New MG 3 logró consolidarse en el mercado automotor argentino como una de las alternativas más competitivas dentro del segmento de los hatchbacks compactos, combinando una propuesta de diseño moderno, un completo paquete de asistencia a la conducción y dos opciones mecánicas bien diferenciadas. Con las listas oficiales vigentes en noviembre de 2026, el modelo importado desde China se posiciona incluso dentro del ranking de los vehículos cero kilómetro más accesibles del país gracias a su versión de entrada con motorización convencional.

De acuerdo con los valores de referencia informados por la terminal y los relevamientos de mercado correspondientes a este mes, la familia del MG 3 se estructura en tres configuraciones: una alternativa impulsada exclusivamente por combustión interna (denominada ICE) y dos variantes equipadas con tecnología híbrida auto-recargable (HEV). En todos los casos, la transmisión es automática y el vehículo cuenta con una garantía oficial de seis años o 120.000 kilómetros.

Detalle de precios y configuración mecánica

La puerta de acceso a la gama es el New MG 3 1.5L Luxury ICE, cuyo precio de lista en noviembre de 2026 se ubica en los 21.900 dólares (equivalente a unos $34.383.000 según la cotización oficial utilizada para las listas del sector). Esta versión está equipada con un motor naftero de cuatro cilindros y 1.5 litros que entrega 114 caballos de fuerza y 142 Nm de torque, asociado a una caja automática del tipo CVT. Entre su dotación destacada incluye techo solar eléctrico, tapizados de ecocuero, cámara de visión de 360 grados y doble pantalla digital en el habitáculo.

Un escalón por encima aparece la variante intermedia MG 3 1.5L HEV Comfort, que cotiza a 23.500 dólares. Aquí el salto tecnológico es sustancial, ya que incorpora un sistema híbrido no enchufable que combina un motor naftero de 1.5 litros con un propulsor eléctrico para alcanzar una potencia conjunta de 191 caballos de fuerza y un torque máximo de 425 Nm. Asociado a una transmisión automática de tres marchas, este conjunto permite circular en modo cien por ciento eléctrico a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora y lograr consumos urbanos notablemente reducidos.