El Niño: 13 provincias entran en alerta meteorológica esta semana por tormentas severas y lluvias intensas

Con el fenómeno de El Niño plenamente instalado y ganando intensidad durante el tramo final de la primavera, el inicio de esta semana llega marcado por un escenario de alta inestabilidad climática en gran parte de la Argentina.

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De acuerdo con el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , un total de 13 provincias se encuentran bajo advertencia meteorológica por lluvias y tormentas de variada intensidad, con focos que incluyen caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

La combinación de aire cálido, elevados índices de humedad y el avance de sistemas frontales genera las condiciones propicias para el desarrollo de fenómenos severos. Según el último reporte oficial del SMN, la franja central y cuyana concentra las situaciones más delicadas en el arranque de la semana, con alertas de nivel naranja vigentes para sectores de Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja, Catamarca y Buenos Aires.

En estas áreas se esperan precipitaciones abundantes en cortos períodos, con valores acumulados que oscilarán entre los 80 y 120 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

En paralelo, el organismo oficial mantiene una alerta de nivel amarillo que abarca regiones de San Juan, La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y sectores restantes del territorio bonaerense y cuyano. Para estas jurisdicciones se pronostican tormentas aisladas pero localmente fuertes, con registros de agua caída estimados entre los 15 y 40 milímetros, acompañados de ráfagas intensas y ocasional precipitación de granizo.

El impacto de El Niño y las proyecciones semanales

Desde el portal especializado Meteored advierten que este pulso de inestabilidad responde a la dinámica atmosférica propia de una primavera bajo la influencia de El Niño, fenómeno que favorece el ingreso recurrente de humedad desde el norte y la formación de sistemas precipitantes de gran desarrollo.

Los análisis basados en el modelo europeo ECMWF señalan que, más allá de las tormentas de este lunes y martes en la región central y Cuyo, el eje de mayor complicación hídrica se desplazará hacia el noreste argentino (NEA) con el correr de los días.

De acuerdo con los meteorólogos de Meteored, la semana del 16 al 23 de noviembre estará dividida por un marcado contraste térmico y una distribución desigual de las lluvias. Mientras que el ingreso de aire más fresco desde el sur provocará un moderado descenso de las temperaturas en la región pampeana, el norte de Santa Fe, el este de Chaco y Formosa, Corrientes y Misiones quedarán expuestos a episodios de lluvias persistentes.

En esas zonas del Litoral, los modelos proyectan acumulados semanales muy superiores a los promedios históricos para noviembre, con registros que en algunas localidades podrían acercarse a los 200 milímetros.

Por su parte, el norte de la Patagonia tampoco quedará al margen de la inestabilidad. El paso de un centro de baja presión aportará precipitaciones significativas en Neuquén, el sur de Río Negro y el norte de Chubut, con marcas que rondarían los 50 milímetros.

Ante este panorama, tanto el SMN como los especialistas recomiendan seguir de cerca las actualizaciones diarias de los avisos a corto plazo y tomar recaudos frente a posibles anegamientos temporarios y crecidas repentinas en zonas ribereñas.