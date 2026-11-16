La crecida del Paraná superó el nivel de evacuación en Santa Fe y ya trasladaron a familias

La crecida del río Paraná encendió las alarmas en la ciudad de Santa Fe , donde el nivel del agua superó el umbral establecido para activar las evacuaciones. El registro de Prefectura Naval Argentina llegó a los 5,76 metros este domingo a las 18, seis centímetros por encima de la marca de evacuación, fijada en 5,70 metros.

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Ante este escenario, las autoridades intensificaron los operativos preventivos y comenzaron a trasladar a vecinos de los sectores más expuestos al avance del agua. Según el último informe municipal citado por Infobae, 217 personas de 66 familias fueron alojadas en el Centro de Asistencia Integral N.º 1, ubicado en el acceso al barrio Alto Verde, sobre la Ruta Nacional 168. Se trata de 123 adultos y 94 menores.

La escala del puerto santafesino establece el nivel de alerta en 5,30 metros y el de evacuación en 5,70. Durante la mañana del domingo, el hidrómetro ya había marcado 5,72 metros y, con el correr de las horas, el río continuó subiendo.

Superar ese límite no implica necesariamente un desalojo masivo de la población, pero obliga a reforzar la vigilancia y las medidas preventivas en los barrios costeros y en los asentamientos ubicados fuera de los anillos de defensa.

Uno de los sectores donde se concentran los traslados es La Vuelta del Paraguayo , desde donde las familias son llevadas preventivamente hacia el centro de asistencia de Alto Verde. El predio dispone de módulos habitacionales, duchas, provisión de agua, atención sanitaria y acompañamiento educativo.

La situación también es compleja en Colastiné Sur, donde el sector norte del barrio quedó bajo agua y se trabaja en la construcción de nuevos módulos para recibir a quienes deban abandonar sus viviendas.

Además, se registraron casas inundadas en sectores de Rincón Norte y Arroyo Leyes, ubicados al oeste de la Ruta Provincial 1 y sin defensas costeras. También hubo filtraciones de agua subterránea en zonas protegidas de Rincón y el ingreso de agua a un loteo privado de Arroyo Leyes, luego de que cediera una defensa construida de manera particular.

En paralelo, equipos municipales y del Ejército Argentino recorren los sectores afectados y distribuyen provisiones y materiales por vía fluvial entre los vecinos que permanecen en sus hogares. La Municipalidad mantiene activos 31 puntos de bombeo, realiza tareas de cierre de compuertas y refuerza las defensas.

Otras localidades del Litoral también superaron el nivel de evacuación

La crecida no afecta únicamente a la capital santafesina. Los registros de Prefectura también ubicaron por encima de los niveles de evacuación a distintas localidades de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

Entre ellas aparecen Goya y Esquina, en Corrientes; Reconquista y San Javier, en Santa Fe; y La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante, en Entre Ríos. También se informó que Isla del Cerrito, sobre el río Paraguay, superó su referencia de evacuación.

El escenario regional ya había sido advertido por la Agencia Federal de Emergencias, que el viernes contabilizaba 4.547 personas evacuadas o autoevacuadas en 26 localidades del Litoral. Esa cifra corresponde a un relevamiento anterior al último registro de Prefectura.

El pronóstico anticipa que el Paraná seguirá creciendo

Las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA) mantienen la preocupación en Santa Fe. El organismo prevé que el río continúe en ascenso y alcance los 5,90 metros hacia el 24 de noviembre. Además, no descarta que pueda llegar a un promedio máximo de 6,20 metros.

Uno de los antecedentes más importantes se registró en enero de 2016, cuando el Paraná llegó a 6,61 metros en el puerto santafesino y 464 personas tuvieron que dejar sus hogares, principalmente en Colastiné Sur y La Vuelta del Paraguayo.

A las previsiones hidrológicas se suma la influencia del fenómeno El Niño. La Entidad Binacional Yacyretá advirtió sobre una alta probabilidad de nuevos episodios de aguas altas entre noviembre de 2026 y enero de 2027, en un contexto de aportes al embalse superiores a los valores históricos durante septiembre y octubre.

Con el río todavía en ascenso, las autoridades mantienen el monitoreo sobre los barrios ribereños y continúan con los operativos de asistencia y traslado de las familias que viven en las zonas más vulnerables.