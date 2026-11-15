Una investigación aseguró que millones de la AFA terminaron en yates de lujo en Europa

La Asociación del Fútbol Argentino destinó más de un millón de dólares a operadores náuticos en Europa para el alquiler de yates de lujo.

Ingresos generados por la Asociación del Fútbol Argentino y la Selección argentina en el exterior fueron utilizados para financiar el alquiler de embarcaciones de lujo en destinos como Mónaco e Ibiza. Según reconstruyó Clarín, se identificaron transferencias por al menos US$ 1.270.000 a operadores náuticos de yates de ultra lujo.

La investigación periodística, basada en registros oficiales, bases públicas y actuaciones judiciales, señala que estos fondos girados por firmas recaudadoras de la Selección terminaron financiando costosos alquileres. La mayor parte de los fondos provino de TourProdEnter LLC, empresa contratada para administrar los ingresos internacionales de la AFA.

Los gastos de la Asociación del Fútbol Argentino en el exterior Además de TourProdEnter, también ProSport Live y la propia AFA realizaron pagos vinculados a embarcaciones. Uno de los giros más significativos fue de US$ 321.693 transferidos por TourProdEnter a West Nautical Limited, una empresa con presencia en Mónaco, correspondientes al alquiler del superyate Wyldcrest, donde se vio al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La trazabilidad de los fondos conecta el dinero proveniente de contratos del fútbol argentino con agencias náuticas y corredores internacionales especializados en embarcaciones de alta gama. Empresas como Michlmarine Ibiza SL, Charter & Dreams Yacht Services SL y CCYachting LLC recibieron sumas millonarias para servicios de chárter, reservas y gastos de navegación en las Islas Baleares y otros destinos.

Destinos de lujo vinculados a Chiqui Tapia Entre los desembolsos se registraron US$ 211.200 enviados a Michlmarine Ibiza SL el 11 de diciembre de 2023, compatibles con el alquiler semanal de un superyate con tripulación. También, Charter & Dreams Yacht Services recibió US$ 190.354,51 el 26 de junio de 2024, y CCYachting LLC acumuló US$ 353.429 en giros entre 2024 y 2025.