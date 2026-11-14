Así es el nuevo Fiat Argo X que prepara su llegada a Argentina en 2027: diseño pixelado y versión híbrida

Fiat prepara uno de sus lanzamientos más importantes para la región. El nuevo Argo X ya mostró sus primeras imágenes oficiales y apunta a desembarcar en Argentina durante 2027 con estética de crossover, tecnología renovada y la posibilidad de incorporar una mecánica híbrida suave.

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El modelo será producido en el complejo industrial de Betim, Brasil , y tendrá la responsabilidad de inaugurar en Sudamérica el nuevo lenguaje global de diseño de Fiat. La compañía ya confirmó que convivirá inicialmente con el Argo actual, por lo que no será simplemente un reemplazo inmediato del conocido hatchback.

La transformación visual es profunda. El Argo X toma inspiración del Grande Panda europeo , aunque con modificaciones desarrolladas específicamente para el mercado regional y una apariencia más cercana a la de un pequeño SUV.

Uno de los detalles que más llama la atención está en las ópticas. Fiat utilizó un concepto denominado pixel design , con pequeños elementos luminosos que forman una figura similar a una “X” tanto en las luces diurnas delanteras como en los faros traseros.

Ese recurso no quedará limitado al Argo X. Según la automotriz, la solución anticipa algunos de los códigos estéticos que comenzarán a aparecer en futuros modelos de la marca.

El frontal también abandona parte de la imagen tradicional del Argo. El nuevo modelo incorpora líneas más rectas, protecciones oscuras, una postura elevada y el nombre FIAT ubicado en el centro de la parrilla, una disposición que se repite en el portón trasero.

Entre los colores elegidos para mostrarlo aparece además un llamativo verde pistacho, utilizado por Fiat para reforzar la intención de darle al vehículo una identidad más moderna y disruptiva.

¿Será híbrido el nuevo Fiat Argo X?

Fiat todavía no confirmó oficialmente cuál será la oferta mecánica definitiva para Argentina. Sin embargo, una de las configuraciones que se anticipa para la región utilizaría el conocido motor 1.0 turbo de tres cilindros, combinado con una caja automática CVT y asistencia eléctrica.

La alternativa más novedosa sería un sistema MHEV de 12 voltios, conocido como híbrido suave. A diferencia de un híbrido convencional, el motor eléctrico no impulsa por sí solo al vehículo, sino que asiste al propulsor a combustión para mejorar la eficiencia y reducir el consumo y las emisiones.

Informaciones previas sobre la gama brasileña también anticiparon versiones con el Turbo 200, acompañado por una transmisión CVT que simula siete velocidades, aunque las especificaciones finales deberán confirmarse cuando Fiat presente oficialmente la gama.

Más tecnología y una nueva plataforma

El Argo X compartirá arquitectura con otros productos regionales de Stellantis. La utilización de una plataforma moderna permitirá incorporar mayores niveles de conectividad, seguridad y diferentes alternativas mecánicas.

En Brasil se anticipó además la disponibilidad de seis airbags y asistencias avanzadas a la conducción en determinadas versiones, entre ellas frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril y detector de fatiga.

El interior todavía no fue revelado oficialmente por Fiat. Las primeras filtraciones apuntan a un habitáculo completamente diferente al del Argo conocido, con instrumental digital y una pantalla multimedia de mayores dimensiones en las variantes superiores.

Antes de llegar a esta etapa, Fiat sometió al nuevo modelo a más de un millón de kilómetros de pruebas en distintos escenarios para evaluar calidad, seguridad, desempeño y confiabilidad antes de su lanzamiento comercial.

Nuevo Fiat Argo X. Foto: @FiatArgoClub en Instagram.

Cuándo llegará el Fiat Argo X a Argentina

El vehículo comenzará su recorrido comercial desde Brasil y su llegada al mercado argentino está prevista para 2027, aunque por el momento Fiat no comunicó una fecha exacta. Tampoco fueron anunciados los precios ni la composición definitiva de la gama local.

La propia filial argentina de Stellantis ya difundió oficialmente imágenes del Argo X el 11 de noviembre, una señal de que el producto forma parte de los próximos movimientos regionales de la compañía.

Las próximas definiciones deberán revelar qué motores llegarán finalmente al país, cuánto costará y qué lugar ocupará frente al Argo actual, Pulse y otros modelos compactos de Fiat.