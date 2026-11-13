    • 13 de noviembre de 2026 - 22:26

    El Gobierno busca privatizar otros 27 tramos de rutas nacionales que atraviesan 16 provincias

    Con un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo oficializó el listado de nuevos corredores viales que se incorporarán al plan de concesión. El Ministerio de Economía será el encargado de convocar a las licitaciones.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno lanzará una licitación pública nacional e internacional para concesionar otros 27 tramos de rutas nacionales que atraviesan 16 provincias. La medida fue oficializada este viernes a través del decreto 1358, publicado en el Boletín Oficial.

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    La decisión se enmarca en el proceso de reestructuración de la Red Vial Nacional, que contempla el traspaso de la explotación, administración y mantenimiento de distintos corredores a operadores privados.

    El listado incluye tramos de las rutas nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 152, 158, 228 y 237. También contempla el acceso A0017.

    La iniciativa alcanza tramos ubicados en Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.

    “La incorporación de dichos tramos de rutas al régimen concesional permitirá promover las inversiones necesarias para su adecuada conservación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación, garantizando la continuidad y calidad de los servicios prestados a los usuarios”, justificó el Gobierno.

    La definición queda en manos del Ministerio de Economía, que tendrá a su cargo el proceso de adjudicación de las concesiones y los procesos deberán ser lanzados en el plazo máximo de 12 meses. Vialidad Nacional, en tanto, tendrá la función de controlar el cumplimiento de los contratos.

    A fines de agosto, el Gobierno completó el traspaso a privados de más de 9000 kilómetros de las principales rutas nacionales, distribuidos en 16 tramos estratégicos por los que circula cerca del 80% del tránsito del país.

    Rutas nacionales: cuáles son los nuevos 27 tramos que serán privatizados

    El decreto 1358 enumeró los 27 tramos de rutas nacionales que serán sujetas a concesión. Estas son:

    • Ruta 3 (Buenos Aires - Chubut - Santa Cruz)
    • Ruta 9 (Córdoba - Santiago del Estero - Jujuy)
    • Ruta 11 (Santa Fe - Chaco - Formosa)
    • Ruta 12 (Entre Ríos)
    • Ruta 14 (Corrientes - Misiones)
    • Ruta 16 (Santiago del Estero - Chaco - Salta)
    • Ruta 22 (Buenos Aires - La Pampa)
    • Ruta 25 (Chubut)
    • Ruta 26 (Chubut)
    • Ruta 33 (Buenos Aires)
    • Ruta 34 (Jujuy - Salta)
    • Ruta 35 (Buenos Aires - La Pampa - Córdoba)
    • Ruta 38 (Córdoba - La Rioja)
    • Ruta 50 (Salta)
    • Ruta 60 (Córdoba)
    • Ruta 81 (Formosa)
    • Ruta 86 (Formosa)
    • Ruta 89 (Chaco - Santiago del Estero)
    • Ruta 120 (Corrientes)
    • Ruta 121 (Corrientes)
    • Ruta 122 (Corrientes)
    • Ruta 151 (La Pampa)
    • Ruta 152 (La Pampa)
    • Ruta 158 (Córdoba)
    • Ruta 228 (Buenos Aires)
    • Ruta 237 (Neuquén)
    • Acceso A0017 (Buenos Aires)

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