    • 13 de noviembre de 2026 - 11:23

    La CGT cargó contra el Gobierno por la inflación de octubre: "Este modelo económico fracasó"

    Cristian Jerónimo cuestionó el rumbo económico tras la aceleración del IPC, que subió del 1,9% al 2,2%. Advirtió que, sin diálogo, la conflictividad sindical podría profundizarse en 2027.

    Cristian Jerónimo cuestionó el rumbo económico tras la aceleración del IPC.

    Cristian Jerónimo cuestionó el rumbo económico tras la aceleración del IPC.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, criticó este viernes al Gobierno por el dato de inflación de octubre, que pasó del 1,9% al 2,2%, y aseguró que el modelo económico actual “ya fracasó”.

    Leé además

    la cgt se apoyo en el mensaje del papa leon xiv para reclamar una mesa de dialogo con el gobierno

    La CGT se apoyó en el mensaje del papa León XIV para reclamar una mesa de diálogo con el Gobierno
    Canasta básica.

    Inflación de octubre: cuáles fueron los alimentos que más aumentaron

    Por Redacción Diario de Cuyo

    “Este Gobierno no cree en un pueblo que se pueda desarrollar y crecer. Cada vez se agudiza y lleva a los argentinos a la pobreza. Están llevando a la Argentina a un abismo”, planteó el dirigente en diálogo con La Red.

    Además, advirtió que la conflictividad social podría profundizarse en 2027 si el Gobierno no escucha los reclamos de los trabajadores y de la ciudadanía. “Se va a profundizar la conflictividad y va a escalar porque hay demandas insatisfechas de la gente”, señaló.

    En desarrollo.-

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    violento temporal en embarcacion: arboles arrancados, techos volados y calles anegadas en el norte salteno

    Violento temporal en Embarcación: árboles arrancados, techos volados y calles anegadas en el norte salteño

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Tesla desembarcará el 20 de noviembre con el Model 3 y el Model Y.

    Tesla: llega a Argentina con el Model 3 y el Model Y pero sin la Cybertruck

    Los jubilados de ANSES percibirán un reajuste del 2,17% de haberes y el medio aguinaldo.

    Jubilados ANSES: cuánto es el bono y el aguinaldo en diciembre de 2026

    Las tormentas más intensas del Súper Niño 2026 llegarán al área agrícola argentina a mediados de noviembre.

    Lluvias intensas: la Bolsa de Cereales advierte acumulados de más de 100 mm por el Súper Niño