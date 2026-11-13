La CGT cargó contra el Gobierno por la inflación de octubre: "Este modelo económico fracasó"

Cristian Jerónimo cuestionó el rumbo económico tras la aceleración del IPC, que subió del 1,9% al 2,2%. Advirtió que, sin diálogo, la conflictividad sindical podría profundizarse en 2027.

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, criticó este viernes al Gobierno por el dato de inflación de octubre, que pasó del 1,9% al 2,2%, y aseguró que el modelo económico actual “ya fracasó”.

“Este Gobierno no cree en un pueblo que se pueda desarrollar y crecer. Cada vez se agudiza y lleva a los argentinos a la pobreza. Están llevando a la Argentina a un abismo”, planteó el dirigente en diálogo con La Red.

Además, advirtió que la conflictividad social podría profundizarse en 2027 si el Gobierno no escucha los reclamos de los trabajadores y de la ciudadanía. “Se va a profundizar la conflictividad y va a escalar porque hay demandas insatisfechas de la gente”, señaló.