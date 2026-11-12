Lluvias intensas: la Bolsa de Cereales advierte acumulados de más de 100 mm por el Súper Niño

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires advierte sobre la llegada del fenómeno climático con lluvias intensas y acumulados superiores a los 100 milímetros.

Compartir







Las tormentas más intensas del fenómeno Súper Niño 2026, una versión potenciada del evento climático natural El Niño, se espera que lleguen al área agrícola argentina a mediados de noviembre. El informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) prevé precipitaciones que podrían superar los 100 milímetros en el sur del NOA, luego de un período de aumento de las temperaturas.

Según la BCBA, las lluvias más significativas arrancarían entre el 12 y 13 de noviembre. Las tormentas descargarían entre diez y 50 milímetros en gran parte del NOA, la región del Chaco, el este de Cuyo, la Mesopotamia y sectores de la región pampeana. Sin embargo, se anticipan focos de tormentas con precipitaciones superiores a los 100 mm en el sur de la región del Noroeste Argentino (NOA).

El fenómeno también traerá consigo un descenso de las temperaturas, con posible riesgo de heladas en zonas serranas y cordilleranas del NOA y Cuyo, así como en las sierras bonaerenses y el centro de Uruguay. Las mínimas en el este de Buenos Aires oscilarían entre 0°C y 5°C, con heladas localizadas, mientras que en las sierras del NOA y Cuyo las temperaturas podrían ser inferiores a 0°C.

El impacto del Súper Niño en otras regiones A nivel global, los efectos del fenómeno climático no son menores. En Costa de Marfil, principal productor mundial de cacao, se advierte que la producción podría caer entre 21% y 25%. El país africano aporta el 40% de la producción mundial de cacao y el fenómeno podría reducir las precipitaciones entre un 10 y un 27%, además de aumentar las temperaturas y prolongar la temporada seca.

En Perú, más del 70% de los municipios fueron declarados en emergencia ante el peligro inminente de inundaciones. Las autoridades advirtieron que más de nueve millones de personas, casi un tercio de la población, se encuentran en alto riesgo de sufrir inundaciones y deslizamientos de tierra, una situación agravada por las lluvias intensas características de El Niño en América Latina.