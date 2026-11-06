El Gobierno cierra 72 Registros del Automotor en 60 días hábiles: cuáles son y qué pasará con los trámites

La Resolución 538/2026 suprime 67 oficinas y ordena concretar el cierre de otras cinco ya eliminadas. Los trámites pasarán a las sedes que sigan abiertas.

El Gobierno avanza con el cierre operativo de 72 registros seccionales de la Propiedad del Automotor en todo el país. La Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques, suprime 67 sedes y dispone el cierre de otras cinco que ya habían sido eliminadas en 2025. Se alcanzan 16 jurisdicciones.

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa) tendrá 60 días hábiles para completar el proceso. Deberá distribuir los legajos y reasignar los dominios radicados en las oficinas cerradas a otros registros que sigan en funcionamiento. El Ministerio dice que busca asegurar la continuidad de los trámites, aunque la norma no detalla qué oficina recibirá cada caso.

La medida forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en julio. Según Justicia, el plan apunta a esquemas de gestión “simplificados, eficientes y con foco en el ciudadano”. El organismo sostiene que concentrar oficinas busca fortalecer la atención sin limitar el acceso a los servicios.

Los registros que permanezcan abiertos ganarán competencias. Podrán inscribir trámites de automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial y prendas sobre bienes muebles no registrables, siempre que lo ordene la Dnrpa. Los encargados titulares de las sedes que absorban funciones conservarán su cargo, y su designación se extenderá a la nueva denominación registral.

La mayoría de las oficinas suprimidas son registros con competencia exclusiva sobre maquinaria agrícola, vial o industrial. Por distritos, los cierres se reparten así: