    • 14 de noviembre de 2026 - 09:26

    Suspensión de vuelos en Estados Unidos: las aerolíneas buscan reprogramar más de 3.300 viajes cancelados

    La prohibición nacional temporaria de despegues del viernes, que registró más de 15.000 viajes afectados según el rastreador FlightAware, fue la más prolongada de los últimos 25 años

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    La paralización del viernes alteró los planes de cientos de miles de pasajeros. Algunos viajeros fueron obligados a bajar de los aviones poco antes de la salida, mientras el personal de las aerolíneas intentaba conocer el alcance de la interrupción.

    El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que la Administración Federal de Aviación (FAA) reabrió el espacio aéreo el viernes por la noche después de restablecer el funcionamiento de las instalaciones de control de tránsito aéreo. “Nos llevará tiempo reanudar las operaciones normales... Nuestra máxima prioridad es la seguridad de usted y su familia cuando vuele”, dijo Duffy.

    El funcionario atribuyó el incidente a las deficiencias de una red tecnológica antigua. “Este es un problema de un sistema antiguo”, sostuvo; y agregó: “Tenemos switches muy viejos, routers muy viejos”. Subrayó que la infraestructura todavía depende de conexiones instaladas hace décadas. “Usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es un viejo sistema que se cayó, y se cayó en todas partes. Se sobrecargó”, explicó.

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