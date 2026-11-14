    • 14 de noviembre de 2026 - 13:14

    Suben los boletos de colectivo en CABA y PBA desde diciembre: cuánto costará viajar

    Las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires tendrán un incremento de hasta el cuatro por ciento en diciembre.

    Suben los boletos de colectivo en CABA y PBA desde diciembre: cuánto costará viajar

    Suben los boletos de colectivo en CABA y PBA desde diciembre: cuánto costará viajar

    Foto:

    Los pasajes de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentarán un nuevo aumento a partir del 1 de diciembre, con un incremento de hasta el 4,2%. Esta actualización tarifaria se aplicará tanto en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) como en la provincia de Buenos Aires (PBA).

    Leé además

    Guadalupe, la beba hija de un matrimonio sanjuanino, fue bendecida por el Papa León XIV.

    Papa León XIV bendijo a una beba hija de sanjuaninos: la emoción de su familia tras un instante eterno de fe
    Leonardo Bertulazzi, de 74 años, se fugó de su arresto domiciliario en Buenos Aires mediante una insólita maniobra.

    Buenos Aires: ex terrorista de las Brigadas Rojas se fugó de su arresto domiciliario

    El ajuste se calcula tomando el último índice de inflación disponible, correspondiente a septiembre de 2026, al que se le suman dos puntos porcentuales. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la suba podría verse influenciada por el alza en los precios de los combustibles, sumando una variable adicional al cálculo final del boleto.

    Las nuevas tarifas para los colectivos bonaerenses con tarjeta SUBE registrada rondarán el 4% de aumento. Los boletos de corta distancia, de 0 a 3 kilómetros, pasarán de $1.276,06 a $1.327,10, mientras que los trayectos más largos, superando los 27 kilómetros, podrían alcanzar los $2.340,35. Estas tarifas se aplicarán a las líneas del 200 en adelante que operan dentro del territorio provincial.

    Colectivos en CABA: tarifas actualizadas

    En la Ciudad de Buenos Aires, el incremento previsto para los colectivos es del 4,2%. El boleto mínimo, para recorridos de hasta 3 kilómetros, se ubicaría en $996,87, con aumentos escalonados para tramos mayores. Las 28 líneas que circulan exclusivamente en territorio porteño verán reflejado este ajuste en sus cuadros tarifarios.

    Subte y peajes porteños también registran subas

    Este ajuste de diciembre no se limitará al transporte automotor. El pasaje de subte en la Ciudad de Buenos Aires también experimentará un alza, pasando de $1.888 a $1.967. Asimismo, los peajes porteños subirían un 4,2%. Para los automóviles, las tarifas en hora pico en autopistas como la 25 de Mayo y Perito Moreno ascenderían a $5.083,72, y en la autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, alcanzarían los $7.204,47.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Lucas Silva.

    Quién es el caucetero de 15 años que emocionó en un móvil nacional durante la visita del Papa

    murio hector aguer, monsenor emerito de la plata y referente del sector ultra conservador de la iglesia

    Murió Héctor Aguer, monseñor emérito de La Plata y referente del sector ultra conservador de la Iglesia

    León XIV recordó a Francisco durante su primera misa en Argentina y la voz se le entrecortó al nombrarlo.

    "Nuestro amado papa Francisco": León XIV se emocionó al recordarlo durante su primera misa en Argentina

    jorge macri le entrego las llaves de la ciudad de buenos aires al papa leon xiv

    Jorge Macri le entregó las Llaves de la Ciudad de Buenos Aires al papa León XIV