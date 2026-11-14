Suben los boletos de colectivo en CABA y PBA desde diciembre: cuánto costará viajar

Las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires tendrán un incremento de hasta el cuatro por ciento en diciembre.

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Los pasajes de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentarán un nuevo aumento a partir del 1 de diciembre, con un incremento de hasta el 4,2%. Esta actualización tarifaria se aplicará tanto en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) como en la provincia de Buenos Aires (PBA).

El ajuste se calcula tomando el último índice de inflación disponible, correspondiente a septiembre de 2026, al que se le suman dos puntos porcentuales. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la suba podría verse influenciada por el alza en los precios de los combustibles, sumando una variable adicional al cálculo final del boleto.

Las nuevas tarifas para los colectivos bonaerenses con tarjeta SUBE registrada rondarán el 4% de aumento. Los boletos de corta distancia, de 0 a 3 kilómetros, pasarán de $1.276,06 a $1.327,10, mientras que los trayectos más largos, superando los 27 kilómetros, podrían alcanzar los $2.340,35. Estas tarifas se aplicarán a las líneas del 200 en adelante que operan dentro del territorio provincial.

Colectivos en CABA: tarifas actualizadas En la Ciudad de Buenos Aires, el incremento previsto para los colectivos es del 4,2%. El boleto mínimo, para recorridos de hasta 3 kilómetros, se ubicaría en $996,87, con aumentos escalonados para tramos mayores. Las 28 líneas que circulan exclusivamente en territorio porteño verán reflejado este ajuste en sus cuadros tarifarios.