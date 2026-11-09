    • 9 de noviembre de 2026 - 14:02

    "Nuestro amado papa Francisco": León XIV se emocionó al recordarlo durante su primera misa en Argentina

    El Pontífice evocó a su antecesor frente a la multitud reunida en Palermo y citó una de sus enseñanzas. La voz se le entrecortó al mencionar al argentino.

    León XIV recordó a Francisco durante su primera misa en Argentina y la voz se le entrecortó al nombrarlo.

    León XIV recordó a Francisco durante su primera misa en Argentina y la voz se le entrecortó al nombrarlo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La primera misa de León XIV en la Argentina tuvo un momento cargado de emoción cuando el Pontífice recordó a Francisco frente a la multitud reunida en el Monumento de los Españoles. En medio de su homilía, y mientras hablaba sobre la transmisión de la fe dentro de los hogares, mencionó a su antecesor con una frase que provocó una inmediata reacción entre los presentes: “Nuestro amado papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad”.

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    León XIV hizo una pausa al pronunciar su nombre y la voz se le entrecortó, en uno de los pasajes más emotivos de la ceremonia. La referencia adquirió un significado especial por realizarse precisamente en Buenos Aires, la ciudad en la que Jorge Bergoglio desarrolló durante años buena parte de su tarea pastoral antes de ser elegido Papa en marzo de 2013.

    El homenaje no quedó solamente en una mención. León XIV decidió recuperar ante los fieles una enseñanza de Francisco contenida en la exhortación apostólica Amoris laetitia, publicada durante su pontificado, y la incorporó a su mensaje durante la misa.

    La frase de Francisco que León XIV eligió recordar

    “La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo. Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión”, señaló León XIV antes de citar las palabras de su antecesor.

    Luego reprodujo el mensaje de Francisco: “La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu”. La cita pertenece a Amoris laetitia, uno de los documentos centrales del pontificado del argentino.

    La referencia fue recibida con una ovación por parte de los fieles que seguían la ceremonia en Palermo. El gesto sumó una carga simbólica particular a la primera celebración multitudinaria de León XIV en suelo argentino: desde el mismo lugar donde hablaba a la Iglesia local, el nuevo Pontífice recuperó explícitamente la voz de quien había conducido la Iglesia Católica durante los años anteriores.

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    Un recuerdo en el corazón de Buenos Aires

    El homenaje ocurrió durante una misa que reunió a más de dos millones de personas en los alrededores del Monumento de los Españoles. León XIV había llegado al lugar después de recorrer avenida del Libertador en papamóvil y de recibir durante toda la mañana muestras de afecto de los fieles que ocuparon las calles de Palermo.

    Pero, en medio de una ceremonia marcada por la magnitud de la convocatoria, el recuerdo de Francisco terminó convirtiéndose en una de las escenas más íntimas de la jornada. León XIV lo nombró como “nuestro amado Papa”, retomó una de sus enseñanzas y dejó que la figura del argentino volviera a estar presente, esta vez a través de las palabras de su sucesor.

    Hacia el final de la homilía, León XIV encomendó a las familias argentinas a Nuestra Señora de Luján y a San José, completando así una celebración en la que el recuerdo de Francisco ocupó uno de los pasajes más significativos de su primera misa en el país.

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