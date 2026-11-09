    • 9 de noviembre de 2026 - 11:30

    Más de dos millones de personas participan de la misa celebrada por León XIV

    Después de visitar el Cottolengo Don Orione, el Papa arribó al Monumento de los Españoles para celebrar su primera misa en la Argentina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El papa León XIV llegó en el Papamóvil a Palermo, donde una multitud de fieles lo esperaba para participar de una misa histórica en el Monumento de los Españoles.

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    Según estimaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de dos millones de personas se congregaron en la zona para presenciar la primera celebración religiosa masiva del Pontífice en la Argentina.

    La celebración generó una movilización multitudinaria de fieles que llegaron desde distintos puntos del país para participar del encuentro con León XIV.

    Antes de la misa y de la homilía del Papa, Soledad Pastorutti fue la encargada de ponerle música a la espera. La artista interpretó "Oración del Remanso", de Jorge Fandermole, y luego, junto a su hermana Natalia Pastorutti, cantó "Alma misionera", una reconocida canción religiosa.

    El repertorio también incluyó "Hallelujah", de Leonard Cohen, "Entré a mi pago sin golpear" y "A Don Ata".

    La presentación acompañó la espera de los miles de fieles que se acercaron al Monumento de los Españoles para participar de una jornada histórica, marcada por la llegada de León XIV y una convocatoria multitudinaria en las calles de Palermo.

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