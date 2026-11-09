Más de dos millones de personas participan de la misa celebrada por León XIV

Después de visitar el Cottolengo Don Orione, el Papa arribó al Monumento de los Españoles para celebrar su primera misa en la Argentina.

El papa León XIV llegó en el Papamóvil a Palermo, donde una multitud de fieles lo esperaba para participar de una misa histórica en el Monumento de los Españoles.

Según estimaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de dos millones de personas se congregaron en la zona para presenciar la primera celebración religiosa masiva del Pontífice en la Argentina.

La llegada se produjo después de su visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole. En Palermo, la convocatoria desbordó las calles y avenidas de los alrededores del monumento, con miles de personas distribuidas a lo largo del recorrido y vecinos que siguieron el paso del Papa desde los balcones de sus edificios.

La celebración generó una movilización multitudinaria de fieles que llegaron desde distintos puntos del país para participar del encuentro con León XIV.

Antes de la misa y de la homilía del Papa, Soledad Pastorutti fue la encargada de ponerle música a la espera. La artista interpretó "Oración del Remanso", de Jorge Fandermole, y luego, junto a su hermana Natalia Pastorutti, cantó "Alma misionera", una reconocida canción religiosa.