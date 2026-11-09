León XIV comienza su segundo día en Argentina con la visita al Cottolengo Don Orione

El Papa se dirigió a Claypole, donde recorrerá la institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. La agenda continuará con una misa en el Monumento a los Españoles.

El papa León XIV cumple la agenda de su segunda día de visita a la Argentina.

El papa León XIV inició su segunda jornada en Argentina con una visita al Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, donde pondrá el foco en la situación de las personas con discapacidad y los sectores más vulnerables.

La elección del Cottolengo no es casual. Además de representar un espacio de atención y acompañamiento a personas con discapacidad, la institución tiene un significado especial para la Iglesia argentina por su vínculo con el papa Francisco, quien solía visitar el establecimiento cuando todavía era Jorge Bergoglio.

Durante aquella etapa, Bergoglio celebraba misas en el lugar e incluso había establecido una práctica para los seminaristas: antes de ordenarse, debían dedicar un mes a trabajar con personas con discapacidad. Con su presencia en Claypole, León XIV busca también reivindicar ese legado pastoral de su antecesor.

Una misa en el Monumento a los Españoles Después de concluir su recorrida por el Cottolengo Don Orione, León XIV regresará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa en el Monumento a los Españoles, otro de los acontecimientos centrales de su segunda jornada en el país.