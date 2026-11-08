La monja sanjuanina que viajó a ver a León XIV y dejó un mensaje de esperanza para la provincia

La visita del papa León XIV a la Argentina convocó a miles de fieles de los más diversos puntos del país, muchos de los cuales recorrieron cientos de kilómetros movidos por la devoción para participar de los encuentros y las celebraciones religiosas. En medio de un clima festivo y de profunda emoción, los peregrinos compartieron sus historias de vida y manifestaron que la llegada del Pontífice representa un fuerte motivo de unidad y esperanza para la sociedad argentina.

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Entre los testimonios recopilados en la Capital Federal destaca el de la hermana Ana Claudia, religiosa de la congregación Siervas de Jesús de la Caridad. Con 40 años de vida consagrada, actualmente presta servicio en la ciudad de Rosario. La hermana nació en San Juan y, aunque su familia debió trasladarse a Buenos Aires cuando ella tenía apenas cuatro años luego de que su padre perdiera el trabajo, mantiene un profundo lazo afectivo con la provincia.

A través del enviado especial de Diario de Cuyo, Ignacio de la Rosa, la religiosa aprovechó la oportunidad para enviar un afectuoso saludo a sus familiares, amigos y conocidos que no pudieron viajar: "Un abrazo grande y una bendición de parte de Dios para cada uno de ustedes".

A lo largo de su trayectoria religiosa, Ana Claudia estuvo destinada en distintos lugares del mundo atendiendo la misión de su congregación: la asistencia a enfermos, personas en situación de vulnerabilidad, comedores comunitarios y pacientes terminales. Desde esa entrega diaria, interpreta la visita de León XIV como una oportunidad para recuperar la fe en un momento social complejo.

"Nuestro país y los ciudadanos somos gente de a pie y estamos todos sufriendo por diversos motivos, materiales, espirituales y psicológicos. Vemos una sociedad bastante dividida en algunos puntos", reflexionó la sanjuanina. Sin embargo, destacó la masividad de la convocatoria: "Esto me demuestra que no estamos tan divididos y que hay algo profundo que nos une: el anhelo de superación y de ser mejores. Yo voy a cada encuentro llevando las intenciones y los deseos de quienes no pudieron estar presentes".

De Paraguay a Buenos Aires: el tercer Papa que ve en su vida

Otra de las vivencias conmovedoras es la de Josefa Escobar, oriunda de Guarambaré, Paraguay, quien vive en la Argentina desde hace 52 años. Para ella, la llegada de León XIV es una experiencia inolvidable, ya que se trata del tercer pontífice que tiene la oportunidad de ver de cerca en su vida.

"Estoy feliz. Pude ver a Juan Pablo II en Argentina y a Francisco en Paraguay; volver a vivir esto por tercera vez es hermoso", contó emocionada. Acompañada por sus hijas y su nieta, Josefa describió la jornada como "un verdadero milagro" y como el cierre de un ciclo vital muy importante.

La mujer remarcó especialmente las enseñanzas del Santo Padre sobre el rol de los adultos mayores: "Nosotros los viejitos parecemos que estamos de más, pero nuestros consejos perdurarán. El Papa quiere que los abuelitos sigamos transmitiendo a las nuevas generaciones lo que fuimos de jóvenes. Agradezco a Dios la salud que tengo y esta bendita tierra argentina que amo como propia".

Cinco días de viaje por carretera desde Ushuaia

Para muchos argentinos, las distancias no representaron ningún obstáculo. Es el caso de Julio César Rodríguez y su hijo Brian Ignacio Rodríguez, pertenecientes a la parroquia María Auxiliadora de Ushuaia, en Tierra del Fuego, quienes recorrieron la Patagonia por tierra durante cinco días consecutivos para decir presente en los actos centrales.

"Vinimos exclusivamente para el encuentro masivo y la misa con el Santo Padre. Fueron cinco días de viaje por ruta, muy cansador, pero la enorme emoción de estar cerca de León XIV hace que todo el esfuerzo haya valido la pena", expresó Julio César, reflejando el sentir de las miles de familias que colmaron las calles porteñas para dar la bienvenida al Pontífice.