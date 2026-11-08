Juguetes interactivos 100% sanjuaninos: de una idea hace más de 15 años a ayudar en las terapias de infancias neurodivergentes

La instancia provincial del Concurso Emprendimiento Argentino 2026 distinguió a tres emprendimientos locales que se destacan por sus propuestas innovadoras, el desarrollo tecnológico y la generación de soluciones vinculadas a diferentes sectores productivos. Una de esas propuestas fue Juguetes EME, una línea local que incorpora tecnología para el desarrollo de un producto interactivo.

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Juguetes EME , de Mariana Elizondo Carrizo, ganó en la categoría Emprendimientos Tradicionales con Factor de Innovación, dentro de la subcategoría Despegue Emprendedor, que comprende proyectos que no superan los dos años de desarrollo. Sin embargo, la idea de EME comenzó a gestarse hace más de quince años, ante notar la ausencia de una alternativa interactiva en el mercado.

Hoy, la marca cuenta con dos líneas de peluches que combinan tecnología, sonido y conectividad, pero una de ellas tiene un propósito particular, y es acompañar las terapias de niños y niñas neurodivergentes. A través de canciones, mensajes grabados y estímulos sonoros y lumínicos, los juguetes buscan convertirse en una herramienta para ayudar a regular episodios de ansiedad, angustia y otras situaciones que atraviesan las infancias diagnosticadas con autismo, TDAH, entre otras patologías.

"Es un esfuerzo diario, de mucho estudio y planificación" , contó Elizondo Carrizo en diálogo con DIARIO DE CUYO. La emprendedora explicó que decidieron presentarse al concurso para mostrar una de las líneas que más comercializan y, especialmente, el trabajo que vienen desarrollando junto a profesionales para adaptar los juguetes a las necesidades de los chicos.

Para desarrollar la propuesta, Mariana y su equipo trabajaron con especialistas de una clínica pediátrica, que los asesoraron sobre las frecuencias de sonido y los estímulos lumínicos adecuados. "Necesitábamos trabajar con personas especializadas" , explicó. A partir de esas consultas, adaptaron sus juguetes, siendo un recurso para acompañar a los chicos.

La intención es que los peluches puedan brindar contención en momentos de ansiedad o angustia. Según relató la creadora, ya comercializaron unidades que ayudan a niños con autismo a encontrar calma mediante una canción o la voz de un familiar.

"Queremos seguir ayudando y mejorando con nuestro producto la calidad de las terapias de los niños neurodivergentes", sostuvo Mariana Elizondo Carrizo.

Tecnología, materiales reciclados y seguridad, las bases de la creación de los Juguetes EME

Otro de los aspectos que Mariana buscó mostrar en el concurso fue el desarrollo del producto desde una perspectiva ambiental. Los peluches se confeccionan con materiales reciclados y cuentan con un sistema de carga mediante USB, que permite reducir el uso de pilas. De esta manera, la propuesta combina la funcionalidad interactiva con decisiones vinculadas al cuidado del medioambiente.

Además, ambas líneas cuentan con certificación de seguridad de juguetes. La empresaria destacó que se trata de un aspecto fundamental para garantizar que los productos cumplen con las condiciones necesarias para su comercialización y uso.

Todas las variedades que ofrece el emprendimiento se pueden conocer en su sitio web jugueteseme.com.ar, comunicándose al 2644457579 o 2994567585, o visitando tanto las redes sociales del proyecto @juguetes.eme como su local ubicado en Avenida Paula Albarracín de Sarmiento 759 Norte, entre Coll y Colombia, Capital.

Crecer sin resignar calidad ni propósito

El crecimiento de EME se da en un contexto económico que, según reconoció Mariana, obliga a las empresas a revisar permanentemente sus estrategias. La marca comercializa sus productos tanto en San Juan como en otras provincias, aunque las ventas nacionales representan su principal mercado. También concretó algunas exportaciones puntuales.

Frente a ese escenario, la apuesta apunta a ser competitivos sin perder la esencia del emprendimiento. "Somos lo suficientemente creativos para mantener precio y calidad, que es algo que no negociamos, y para poder llegar a otras familias", afirmó.

La variedad de productos también amplía el público al que apunta la marca. Si bien una de sus líneas está especialmente pensada para las infancias neurodivergentes, cuentan con peluches de distintos diseños y alternativas que no están destinadas exclusivamente a niños.

Para Mariana, el objetivo empresarial va más allá de aumentar las ventas. "Como todo empresario quiere crecer en lo económico, lo nuestro es un crecimiento con propósito", resumió.

Los preparativos ahora están concentrados en la presentación que deberán realizar en Buenos Aires los días 19 y 20 de noviembre. El equipo trabaja en la exposición y en los productos que llevará para mostrar el desarrollo.

"Estamos preparando la presentación y lo que vamos a llevar para mostrar. Es tecnología aplicada, valor agregado, industria sanjuanina. Tenemos una línea de producción y máquinas. Estamos con mucho entusiasmo", expresó.

La instancia nacional representa una oportunidad para dar visibilidad a una propuesta que busca demostrar que desde San Juan también se pueden desarrollar productos con tecnología propia y aplicaciones concretas en ámbitos como la salud y el acompañamiento terapéutico.