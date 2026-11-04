Juguetes interactivos, cosmética natural e IA apuntada a la seguridad de trabajadores, los elegidos para representar a San Juan a nivel nacional

San Juan ya tiene a sus representantes para la instancia nacional del Concurso Emprendimiento Argentino 2026 . Se trata de tres proyectos locales que combinan innovación, tecnología y desarrollo productivo: una propuesta de juguetes interactivos e inclusivos, una marca de cosmética natural elaborada con plantas nativas y una solución tecnológica que apunta a mejorar la seguridad de los trabajadores mineros mediante inteligencia artificial.

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Los emprendimientos fueron seleccionados durante la instancia provincial del certamen, que reunió a 81 postulantes. De esta manera, San Juan se ubicó como la tercera jurisdicción con mayor cantidad de participantes del país , detrás de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La jornada se desarrolló en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y contó con la presencia de Francesco Pagano, director de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Economía de la Nación, quien acompañó las presentaciones de los proyectos. El director de PyMEs y Emprendedores de San Juan, José Carpino, destacó la convocatoria y el nivel de las propuestas.

Los ganadores fueron distinguidos en dos grandes categorías, que contemplan diferentes etapas de desarrollo. En Emprendimientos Tradicionales con Factor de Innovación fueron seleccionados Juguetes EME , en la subcategoría Despegue Emprendedor (de 0 a 2 años), y Biodena Biocosmética, en Crecimiento y Expansión (de 2 a 7 años). Por su parte, en Emprendimientos de Base Tecnológica y Científica, el reconocimiento fue para Thorus, también en Despegue Emprendedor.

"El gobierno de Marcelo Orrego ha dispuesto de premios de $5 millones para cada uno de los ganadores de las categorías mencionadas. Estamos muy contentos por el nivel de los emprendimientos y con la esperanza de que traigan algún premio a la provincia", expresó Carpino durante la premiación.

EME, los juguetes sanjuaninos que buscan generar vínculos más allá de la infancia

Uno de los proyectos seleccionados es Juguetes EME, de Mirta Mariana Elizondo Carrizo, una propuesta de raíces jachalleras que desarrolla juguetes tecnológicos, inclusivos e interactivos. Su diferencial está en la posibilidad de combinar entretenimiento, tecnología y generación de vínculos, con productos pensados para contemplar la diversidad y las necesidades de niños neurodivergentes.

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La sigla EME tiene un significado familiar: corresponde a Ezequiel Martín Elizondo, un ingeniero electrónico oriundo de Huaco, Jáchal, que logró profesionalizarse gracias a las oportunidades que ofrece la educación pública. Su hija Mariana lo acompaña en el proyecto, que también representa un homenaje familiar y una apuesta por la industria nacional.

Entre sus productos se destacan los peluches interactivos, que permiten grabar audios y reproducirlos cuando una persona entra en contacto con el muñeco. La propuesta busca que cada usuario pueda establecer una conexión emocional con el juguete, por lo que no está destinada exclusivamente al público infantil.

Biodena, cosmética natural con identidad sanjuanina

En la categoría de Crecimiento y Expansión fue distinguida Biodena Biocosmética, la marca creada por Mariela León. El proyecto se dedica a la elaboración de productos para el cuidado de la piel a partir de insumos provenientes de la botánica y plantas nativas, con una propuesta que busca vincular el conocimiento científico con la producción rural.

La iniciativa surgió a partir de una experiencia personal de su creadora, quien, luego de ser diagnosticada con cáncer de vejiga, comenzó a capacitarse y profundizar sus conocimientos sobre alternativas naturales para el cuidado de la piel. Con el paso de los años, el proyecto creció y logró consolidar una línea de productos que incluye protectores solares, cremas faciales, sérums y cremas corporales, elaborados sin siliconas ni componentes que la marca identifica como tóxicos.

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Uno de los aspectos que distingue a Biodena es su vínculo con productores rurales y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales de San Juan. La propuesta apunta a fortalecer la trazabilidad de los insumos y generar valor agregado en origen.

Actualmente, el proyecto da trabajo a más de 10 mujeres y consiguió reconocimientos fuera de la provincia. Entre ellos, se destaca un premio recibido en 2025 durante el Día de la Emprendedora, organizado por el canal de streaming Olga, y una mención de honor en ExpoAprass, en Curitiba, Brasil.

Thorus, inteligencia artificial y tecnología para cuidar a los trabajadores mineros

El tercer representante sanjuanino será Thorus, de María Agustina Garcés, una firma especializada en la integración de hardware y software que desarrolla soluciones tecnológicas a medida para distintos requerimientos empresariales.

Su propuesta distinguida en el concurso es Angelus Jobs, una herramienta orientada a la seguridad e higiene en la actividad minera. Combina un dispositivo inteligente con un software propio que permite integrar identificación de personas, medición del pulso, geolocalización y alertas ante situaciones de emergencia o evacuación. El objetivo es fortalecer el monitoreo de los trabajadores y brindar herramientas que permitan mejorar la respuesta ante situaciones que puedan comprometer su integridad física en los ámbitos laborales.

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Thorus trabaja bajo la premisa de Investigación y Desarrollo (I+D) y cuenta con experiencia en servicios de geolocalización y geoposicionamiento de personas y activos, monitoreo de signos vitales, ciberseguridad y desarrollo de software. En ese esquema, la IA se incorporó progresivamente como una herramienta para analizar datos, desarrollar productos y optimizar los tiempos de trabajo. La empresa estudió distintos modelos beta para identificar en qué áreas podía integrar esta tecnología y aprovechar su potencial.

Representación provincial en el Concurso Emprendimiento Argentino

Con los tres proyectos definidos, San Juan se prepara para participar de la instancia nacional del Concurso Emprendimiento Argentino 2026, que tendrá lugar los días 19 y 20 de noviembre en Buenos Aires.

La selección estuvo a cargo de un jurado integrado por representantes del sector industrial, empresarial, minero y del ámbito público. Participaron María Belén Trincado Martín, por la Unión Industrial de San Juan; Daniel Milla, por la Federación Económica de San Juan; María Emilce Pérez Pelegrina y María Fernanda Navarro Belli, por Jóvenes Directores y Empresarios; Sandra Barceló, por la Cámara Minera de San Juan; José Carpino, por la Dirección de PyMEs y Emprendedores; Manuel Rodríguez, por la Agencia Calidad San Juan, y Francesco Pagano, por el Ministerio de Economía de la Nación.

Así, juguetes inclusivos, cosmética elaborada con recursos naturales y tecnología aplicada a la seguridad minera serán las tres propuestas que buscarán representar a San Juan en una competencia nacional que reunió a emprendedores de todo el país.