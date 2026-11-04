Irina Bravo, de Capital: de la idea de algo propio para el bienestar de su hijo al desarrollo de un proyecto innovador vinculado a la construcción

El interés de las mujeres sanjuaninas por ser Emprendedora del Sol este año superó las expectativas. En total fueron 520 las inscriptas, cada una con distintos proyectos todos apuntando hacia el emprendedurismo y siendo un reflejo del sacrificio detrás. Del total, se eligieron 19 propuestas, una por cada departamento, y en esta oportunidad conoceremos la historia de MyBConstructora de Irina Bravo, la representante de Capital.

La vinculación de Irina con la construcción es de larga data, incluso mucho tiempo antes de iniciar con su emprendimiento. Prestar servicio en distintas empresas la llevó a conocer cómo es el mundo de la construcción desde adentro, las tendencias en San Juan como en otras provincias y los tipos. Con un hijo acompañándola, cada día le dedicaba tiempo a analizar las distintas opciones pensando en un mejor futuro para su familia.

“Cuando inicié esto entró por una necesidad personal, de apostar por un pasar mejor” , aseguró Irina en comunicación con DIARIO DE CUYO. Fue durante ese proceso cuando se topa con el Steel Freaming, un sistema de construcción industrializado y en seco que utiliza una estructura de perfiles de acero. Descubrió la viabilidad de adaptar el sistema a la construcción en San Juan y fue así como hace tres años decidió dar el paso y dio origen a MyBConstructora.

Irina asegura que, si buen hubo un crecimiento y mayor alcance a los clientes durante todos estos años, fue todo un desafío ingresar al rubro siendo mujer. Incluso asegura que hasta el día de hoy hay quienes llegan hasta la oficina y se sorprenden al descubrir que ella es la que está detrás de la firma, y no que es una empleada más.

Al respecto, comentó: “Creo que es parte del rubro que elegí el sentirme sola, cansada, frustrada, agobiada, sin ver salida a las dificultades que se presentaban, pero hay que tener mucho poder en la mente. Esto se trata de emprender, no hay que estar listas. Muchos no se imaginan que soy yo la propietaria, por ahí se lo cuestionan hasta que se dan cuenta, pero siempre se imaginan un hombre detrás de la empresa”.

Emprendedora del Sol: convivencia con otras mujeres, muchas ganas de aprender y un objetivo en la mira

Para Irina haber sido elegida como representante de su departamento fue toda una sorpresa. No porque no creyera que la constructora tuviera potencial, sino porque, de acuerdo con lo que señala, es de bajo perfil y siempre mantuvo su proyecto dentro del ámbito de la construcción, sin llevarlo a otros escenarios.

Fue su hermano quien vio la convocatoria de Emprendedoras del Sol y la convenció para que dejara su timidez de lado y se animara no solo a dar a conocer su historia y todo el camino recorrido, con sus pros y sus contras, sino también para que le brindara mayor visibilidad a su proyecto, el cual sostiene a pulmón junto a sus “muchachos”, como los llama ella, que son quienes la acompañan en la constructora.

El intercambio con las representantes de los otros departamentos fue una oportunidad para darse cuenta de que, quizás puede estar sola en su rubro, pero hay un universo de emprendedoras en San Juan que también la luchan como ella. “Nos hemos conocido poco por ahora, pero la idea es crear una cadena de mujeres emprendedoras y compartir historias para no sentirse tan sola”, aseguró.

Hoy, con 29 años y un nene de siete años, Irina busca que su proyecto crezca y tenga una mayor visibilidad. También aprovechar la situación atenta a las oportunidades que se van a presentar.

“Estoy bastante ansiosa, con muchas ganas de que se abran muchas puertas. Tengo ganas de seguir compartiendo con las otras chicas, ansiosa y expectante, feliz porque si bien llevamos tres años hay gente que no nos conoce ni conoce el sistema constructivo, pero es algo a lo que apuesto. Se pueden hacer muchas cosas y le tengo mucha fe al proyecto, con muchas ganas de mostrarlo”, concluyó Irina Bravo, la representante de Capital.