Concurso Emprendimiento Argentino: 85 sanjuaninos en carrera, premios millonarios y una jornada para nuevas oportunidades

San Juan se prepara para una jornada dedicada al talento emprendedor, en el marco de una nueva edición del Concurso Emprendimiento Argentino 2026 , un certamen de carácter nacional que busca no solo visibilizar los proyectos que desarrollan en todo el país, sino también brindarles apoyo económico para su crecimiento. La instancia provincial será el 29 de octubre con una jornada que tendrá mucho más para ofrecer.

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La propuesta, impulsada a nivel nacional por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, tendrá su instancia sanjuanina a través del programa San Juan Emprende, con la participación del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y Agencia Calidad San Juan. Además de la competencia, el encuentro incluirá conferencias, presentaciones de proyectos y espacios para generar contactos y nuevas oportunidades de negocios.

“Será una jornada que tendrá de todo para ofrecer al ecosistema emprendedor, más allá del certamen en sí”, explicó José Carpino, director de Pymes y Emprendimientos del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, en diálogo con DIARIO DE CUYO.

El interés por participar quedó reflejado en las cifras de la convocatoria. A nivel nacional se postularon 972 emprendimientos de distintas provincias y San Juan quedó en el tercer lugar por cantidad de inscriptos, detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

“Si consideramos las poblaciones, tenemos más emprendedores por habitante que la mayoría de las provincias”, destacó Carpino, quien valoró la participación local en el certamen.

En total son los 85 proyectos sanjuaninos concursando, que abarcan rubros muy diversos, desde la elaboración de alfajores hasta desarrollos tecnológicos aplicados a la medicina laboral. La variedad de propuestas refleja el alcance del ecosistema emprendedor provincial, que combina actividades tradicionales con iniciativas basadas en innovación, ciencia y tecnología.

Con el cierre de las inscripciones, los participantes ya fueron seleccionados para la instancia provincial. Durante la jornada, deberán presentar sus proyectos mediante exposiciones breves, ante un jurado que evaluará las propuestas y definirá a los dos representantes sanjuaninos para la etapa nacional, prevista para noviembre en Buenos Aires.

Carpino explicó que el jurado estará integrado por representantes de áreas vinculadas al ecosistema emprendedor, entre ellas la Dirección de Pymes y Emprendedores, la Agencia Calidad San Juan y entidades gremiales empresarias relacionadas con el sector.

Las categorías evaluadas y los premios millonarios que entregará el concurso de emprendimiento

El certamen contempla dos grandes categorías. La primera está destinada a emprendimientos tradicionales con modelos de negocio innovadores, es decir, proyectos de sectores económicos tradicionales que incorporan mejoras sustanciales en sus productos, procesos productivos o formas de comercialización.

La segunda reúne a emprendimientos tecnológicos y de innovación científica, basados en conocimientos, ciencia y tecnología, con potencial para crecer y transformar mercados.

Dentro de la evaluación también se consideran las etapas de desarrollo de los proyectos. La subcategoría Despegue Emprendedor está orientada a iniciativas en fase inicial que ya validaron su propuesta de valor y cuya primera venta se produjo dentro de los dos años anteriores a la postulación.

Por su parte, Crecimiento y Expansión contempla emprendimientos que ya validaron su propuesta, cuentan con ventas demostrables y registraron su primera venta hace más de dos años, con una antigüedad máxima de siete años. También se contempla el perfil de los proyectos con base científica y tecnológica, de acuerdo con los criterios establecidos para la convocatoria.

“Para quienes ganen el certamen, les daremos 5 millones de pesos para cada ganador, será uno por cada subcategoría”, explicó el funcionario de Producción. A su vez, los titulares de cada emprendimiento contarán con la cobertura del traslado y el alojamiento en Buenos Aires, donde competirán en la instancia nacional.

Charlas, experiencias y networking para generar nuevas oportunidades

La agenda del 29 de octubre no se limitará a la selección de los ganadores. Después de las presentaciones de los emprendimientos, el encuentro continuará con las conferencias de Nicolás Valentino y Camila Chaves, quienes compartirán sus experiencias como jóvenes emprendedores.

Durante el cierre se llevará a cabo el segmento denominado “Pitch & Wine”, una propuesta que combinará networking, degustaciones y música en un ambiente distendido. La intención es que los emprendedores puedan intercambiar experiencias, establecer contactos y encontrar oportunidades para potenciar sus negocios.

De esta manera, el concurso buscará trascender la competencia y convertirse en un punto de encuentro para quienes desarrollan proyectos productivos, tecnológicos y comerciales en San Juan. La posibilidad de conocer otras experiencias, vincularse con referentes y generar redes de colaboración forma parte de los objetivos de la iniciativa.

El evento se llevará a cabo en el Museo Provincial de Bellas Artes a partir de las 15:30 horas, y debido a que se trata de un espacio cerrado, el cupo es limitado. Quienes deseen asistir se deben acreditar previamente en el siguiente link avantti.com.ar/events/concurso-emprendimiento-argentino-2026.