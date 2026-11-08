Comienza la cuenta regresiva para la llegada del Papa León XIV: horarios, actividades y el tiempo

El papa León XIV llegará este domingo por la tarde a la Argentina, luego de concluir su última misa en Uruguay. El presidente Javier Milei participará de la bienvenida oficial en Buenos Aires, donde el Pontífice comenzará una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.

Juguetes interactivos 100% sanjuaninos: de una idea hace más de 15 años a ayudar en las terapias de infancias neurodivergentes

Silvia Martín, de Rawson: cuando la jubilación abre la puerta a nuevas oportunidades y enseña que no hay edad para cumplir sueños

La agenda de su primer día incluye un homenaje al general José de San Martín, un encuentro con el mandatario en la Casa Rosada y una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. La gira también tendrá actividades en Córdoba y Luján (PBA).

Antes de viajar a la Argentina, el Papa celebró una misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida. Durante su mensaje, hizo un llamado a “recuperar la fe” y acercarse a las personas que se alejaron de la Iglesia.

León XIV partirá desde Montevideo a las 15.30 y llegará a Aeroparque Jorge Newbery a las 16.30. Allí se realizará la ceremonia oficial de bienvenida, antes de que comience una serie de actividades en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

16.30: llegada a Aeroparque Jorge Newbery y ceremonia oficial de bienvenida.

17:00: homenaje al General José de San Martín, en la Plaza San Martín.

17.20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17.50: encuentro con el presidente de la Nación.

18.30: reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el Palacio Libertad.

Los preparativos en Casa Rosada

El Gobierno anunció que tiene todo preparado para recibir al Papa León XIV y expresó su deseo de que la visita sea una oportunidad para “unir a los argentinos”. Después de 39 años de la última visita papal, el país se prepara para una jornada histórica.

El anuncio a través de las redes sociales fue hecho por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "Desde el Gobierno Nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico", escribió la funcionaria.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó buen tiempo para este domingo en la Provincia de Buenos Aires, con cielo totalmente despejado durante toda la jornada y temperaturas templadas.

Por la mañana, se espera una temperatura de 14°C, con vientos leves del sudoeste. Durante la tarde, la máxima alcanzará los 22°C y habrá vientos del este de hasta 22 km/h. Hacia la noche, el cielo continuará despejado, la temperatura descenderá a 17°C y se prevén vientos del noreste de hasta 12 km/h.

De esta manera, se prevé un viaje tranquilo para el Santo Padre, quien recientemente fue intervenido quirúrgicamente por un cáncer que obligó a los médicos a extirparle parte de un pulmón.

Enviado especial de Los Andes para Diario de Cuyo