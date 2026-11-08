Cupido con Mate, el "Tinder" 100% sanjuanino que busca crear una comunidad en base al amor y la amistad

Hay quienes sostienen que conocer personas nuevas, sea con fines amorosos o por amistad es complejo a partir de cierta edad. En la virtualidad hay una gran variedad de aplicaciones que apuntan a conectar personas, pero un sanjuanino decidió ir un poco más allá y desarrolló Cupido con Mate San Juan , una app que busca conectar a personas de San Juan y Cuyo, no solo para encontrar pareja, sino también para hacer amigos o, simplemente, compartir una buena charla.

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Detrás de la propuesta está Javier Espinoza, un sanjuanino de 39 años que decidió transformar una idea que tenía desde hacía tiempo en un proyecto concreto. Desde los 15 años se dedica a la reparación de computadoras y al trabajo en redes y telecomunicaciones, encontrando en la inteligencia artificial una herramienta para desarrollar su propia aplicación. El lanzamiento oficial será el viernes 13 de noviembre, aunque la plataforma ya comenzó a darse a conocer para que los interesados puedan registrarse y completar sus perfiles.

"La idea la tengo hace muchos años. Una persona con la que estuve charlando me animó a lanzarla y la vengo proyectando hace cuatro meses" , contó Espinoza a DIARIO DE CUYO. Según explicó, esa conversación también fue clave para darle forma al concepto de la aplicación y pensar qué tipo de espacio quería construir.

La inspiración surgió en medio de una charla, donde detectó que muchas personas podrían conocerse por vivir cerca, coinciden en los mismos espacios o tienen intereses en común, pero nunca llegan a cruzarse. Por eso, uno de los objetivos de Cupido con Mate es acercar a quienes están a pocos kilómetros y generar oportunidades de encuentro dentro de la comunidad local.

Cupido con Mate está pensada para personas mayores de 18 años que residen en San Juan y Cuyo. La propuesta no se limita a las relaciones amorosas, ya que también contempla la posibilidad de encontrar amistades o iniciar conversaciones sin que necesariamente exista una intención de formar pareja.

Espinoza aseguró que, desde que comenzó a difundirse, recibió respuestas positivas de personas de distintas edades. "He visto una respuesta en un rango etario de los 20 hasta los 50 años, y no tiene límite. No es solo para buscar un amor, sino que la aplicación está pensada también para la amistad o para poder sostener una charla", explicó.

La plataforma funciona a partir de perfiles y coincidencias. Una de sus características es que los usuarios no pueden enviarse mensajes si antes no existe un interés mutuo. Además, el intercambio de números de WhatsApp queda sujeto a la aceptación de ambas personas. También cuenta con opciones para bloquear y reportar perfiles.

Otro de los recursos incorporados en la app es un asistente virtual. Se trata de un bot que responde consultas con un lenguaje coloquial y una impronta sanjuanina, pensado para acompañar a los usuarios y ayudarlos a romper el hielo cuando no saben cómo iniciar una conversación.

Cita Segura, Cupido Delivery y Cupido Descuentos, las novedades que hacen único a Cupido con Mate

Espinoza aseguró haber prestado especial atención es la seguridad, sobre todo cuando llega el momento de pasar de una conversación virtual a un encuentro presencial y los temores e inseguridades que esa situación puede desencadenar, teniendo en cuenta que se trata de encontrarse con un desconocido.

Ante esa situación, y apuntando a resguardar la integridad de los usuarios, es que incorporó la función Cita Segura. La herramienta permite avisarle a una persona de confianza que se tendrá una cita y compartir información sobre dónde y con quién se estará. También contempla un botón para pedir ayuda y tener a mano el contacto del 911.

"La función de Cita Segura es pensando en la seguridad todo el tiempo, sabiendo que hay de todo", explicó Espinoza. La intención es que quienes decidan encontrarse personalmente puedan hacerlo con mayores herramientas de prevención.

A esa propuesta se suma Cupido Descuentos, una sección que busca vincular la aplicación con bares, restaurantes y alojamientos de la provincia. La idea es que los usuarios puedan organizar sus primeras citas en establecimientos adheridos y acceder a beneficios especiales; fomentando además la oferta local.

En tanto, Cupido Delivery apunta a sumar comercios y emprendedores locales que ofrezcan regalos para sorprender a una persona con la que se produjo un “match”. La particularidad de esta herramienta es que también se consideró la seguridad ante cualquier escenario. Sobre ese aspecto Espinoza explicó que, una vez elegida la función, la app consulta a la persona destinataria del regalo si lo quiere recibir, y solo en el caso de aceptar se solicitan los datos de dirección para la entrega, que solo le llegará al delivery y no a la persona interesada en enviar el presente. De esta manera se evita la filtración de información personal de los usuarios.

De esta manera, el proyecto también busca generar oportunidades para los negocios sanjuaninos y sumar propuestas comerciales vinculadas con los encuentros que puedan surgir a través de la aplicación.

Tres planes y una comunidad que busca crecer

La aplicación cuenta con tres alternativas de acceso: un plan gratuito, un Plan Mate de $4.999 y un Plan Premium de $9.990. Las opciones pagas incorporan distintas herramientas, como la posibilidad de conocer quién visitó el perfil, enviar flechazos y agregar más fotografías.

Sin embargo, las funciones vinculadas con la seguridad, como Cita Segura, están disponibles para todos los usuarios, independientemente del plan que elijan.

El desarrollo de la aplicación según contó Espinoza, se hizo "muy a pulmón". El creador también está al frente de Siberiano Grup, una pequeña empresa dedicada a brindar soluciones integrales, desde donde lleva adelante distintos proyectos.

A futuro, su intención es que Cupido con Mate no quede solamente en una aplicación para conocer personas, sino que pueda convertirse en una comunidad con actividades y encuentros presenciales. "Esperemos que funcione y poder crear una comunidad sana, poder hacer eventos vinculados a la aplicación", expresó.

La plataforma ya se encuentra disponible para quienes quieran registrarse antes de su presentación oficial. Los interesados pueden ingresar a cupidoconmatesanjuan.com.ar o buscarla en Instagram como @cupidoconmatesanjuan.