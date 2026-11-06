Récord de inscriptos para la Reválida de Guardavidas 2026 en San Juan: se anotaron 260 profesionales

Con 260 profesionales anotados, la convocatoria superó las marcas registradas en 2024 y 2025.

Con el foco puesto en la preparación para la próxima temporada de verano, la Reválida de Guardavidas 2026 en San Juan cerró oficialmente su proceso de inscripción alcanzando un récord de 260 profesionales registrados. La cifra superó los registros de las dos ediciones anteriores y consolidó una tendencia de crecimiento constante en la provincia.

Según las estadísticas oficiales del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, la convocatoria muestra un incremento interanual sostenido: en 2024 hubo 240 inscriptos, en 2025 la cifra ascendió a 250 y este año se sumaron diez participantes más, alcanzando las 260 personas anotadas.

El examen constituye una instancia fundamental y obligatoria para evaluar la aptitud física, las habilidades de rescate y los conocimientos en primeros auxilios y RCP de quienes se desempeñan en el ámbito de la seguridad acuática.

Capacitación obligatoria para la temporada estival La aprobación de la reválida permite a las y los guardavidas revalidar su libreta profesional y quedar habilitados para desempeñarse en los diferentes natatorios, clubes, complejos turísticos y balnearios de la provincia.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la continuidad y el crecimiento de esta propuesta no solo responde a una exigencia normativa, sino que promueve la formación permanente y la prevención de accidentes en espacios acuáticos de cara a los meses de mayor concurrencia de veraneantes.