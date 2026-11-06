Alerta en la Ruta 40: viento, polvo y baja visibilidad complican el tránsito a la altura de Matagusanos

Conductores advirtieron sobre las complicadas condiciones de transitabilidad a 1 kilómetro del control de Matagusanos. Piden circular con máxima precaución por ráfagas transversales y tierra en suspensión.

Una peligrosa situación vial se registra por estas horas en la Ruta Nacional 40, a la altura de la zona de Matagusanos (Ullum/Uspallata), según reportaron lectores de Diario de Cuyo a través de las vías de contacto del diario.

De acuerdo con los testimonios e imágenes enviadas a nuestra redacción, en el tramo ubicado a aproximadamente 1 kilómetro del control de Matagusanos se registran intensas ráfagas de viento perpendiculares a la calzada. La situación genera levantamiento de polvo y tierra en suspensión, disminuyendo drásticamente la visibilidad de los conductores.

Flujo vehicular intenso y pedido de precaución A las condiciones climáticas adversas se suma un elevado flujo de tránsito en la zona —con presencia de vehículos particulares, camionetas y camiones de gran porte—, lo que incrementa el riesgo de accidentes o maniobras intempestivas sobre el asfalto.

Ante este panorama, se recomienda a las personas que deban transitar hacia o desde el norte provincial: