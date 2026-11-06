    • 6 de noviembre de 2026 - 19:53

    Alerta en la Ruta 40: viento, polvo y baja visibilidad complican el tránsito a la altura de Matagusanos

    Conductores advirtieron sobre las complicadas condiciones de transitabilidad a 1 kilómetro del control de Matagusanos. Piden circular con máxima precaución por ráfagas transversales y tierra en suspensión.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una peligrosa situación vial se registra por estas horas en la Ruta Nacional 40, a la altura de la zona de Matagusanos (Ullum/Uspallata), según reportaron lectores de Diario de Cuyo a través de las vías de contacto del diario.

    Leé además

    Ullum.

    Vecinos de Ullum, sin luz desde la madrugada: reclaman una solución definitiva a los cortes por viento
    El viento Zonda en los departamentos precordilleranos darán paso al Sur en el Gran San Juan. Hay alerta. 

    Fuerte viento durante todo el día: así estará el clima este viernes 6 de noviembre en San Juan

    De acuerdo con los testimonios e imágenes enviadas a nuestra redacción, en el tramo ubicado a aproximadamente 1 kilómetro del control de Matagusanos se registran intensas ráfagas de viento perpendiculares a la calzada. La situación genera levantamiento de polvo y tierra en suspensión, disminuyendo drásticamente la visibilidad de los conductores.

    Flujo vehicular intenso y pedido de precaución

    A las condiciones climáticas adversas se suma un elevado flujo de tránsito en la zona —con presencia de vehículos particulares, camionetas y camiones de gran porte—, lo que incrementa el riesgo de accidentes o maniobras intempestivas sobre el asfalto.

    Ante este panorama, se recomienda a las personas que deban transitar hacia o desde el norte provincial:

    • Reducir la velocidad de circulación y encender las luces bajas obligatorias y antiniebla.
    • Mantener una distancia de seguridad prudencial con el vehículo que antecede.
    • Evitar sobrepasos en tramos con polvo en suspensión donde la visibilidad sea reducida.
    • Sujetar con firmeza el volante ante el impacto del viento lateral.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Desregulación de cuotas en colegios privados: desde Educación Privada confirmaron que en San Juan continuarán con la misma normativa

    Suspendieron las clases en un departamento de San Juan este viernes por alerta de viento

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    Calor en el día y viento sur por la noche, así estará el tiempo en San Juan este jueves 5 de noviembre

    Pronóstico de lluvias en San Juan.

    Tormentas y viento sur, el pronóstico del tiempo en San Juan para este martes 27 de octubre

    record de inscriptos para la revalida de guardavidas 2026 en san juan: se anotaron 260 profesionales

    Récord de inscriptos para la Reválida de Guardavidas 2026 en San Juan: se anotaron 260 profesionales

    Por Redacción Diario de Cuyo