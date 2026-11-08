Silvia Martín, de Rawson: cuando la jubilación abre la puerta a nuevas oportunidades y enseña que no hay edad para cumplir sueños

La historia de TEO Pastelería de Silvia Martín es relativamente nueva. Inició con el mismo este año, pero debido a la novedad que decidió marcar como impronta logró conquistar distintos escenarios con sabores innovadores y más que llamativos. Sucede que Silvia pasó de incursionar en la chocolatería básica a incorporar a sus preparaciones productos regionales propios de su tierra, como el alcaucil y el espárrago.

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“Es difícil ser emprendedor, más si se empieza a los 62 años, pero siempre con la esperanza que todo con cariño se puede lograr”, comenta con su ternura nata la rawsina en diálogo con DIARIO DE CUYO. Previo a la jubilación, Silvia trabajaba en la administración pública, en el ámbito de salud, como trabajadora social. Sin embargo, una vez que llegó el retiro su cabeza comenzó a indagar en qué hacer para ocupar el tiempo y su espíritu activo no demoró en encontrar un espacio en el cual ser y crecer.

Al inicio de manera autodidacta comenzó a incursionar en los bombones artesanales y las barras de chocolate. Blanco, semiamargo, con frutos secos y distintos tamaños fueron las propuestas iniciales. Luego, con el paso de las semanas, la inquietud por probar algo distinto comenzó a rondarle por la cabeza, y entendiendo que San Juan tiene riquezas gastronómicas dignas de ser combinadas, no dudó en incursionar con productos locales. Fue así como creo sus bombones de alcaucil, ganadores del primer lugar en el Concurso Provincial del Chocolate que se celebró este año en su departamento.

“Llegar al lugar en donde estoy me lleva a disfrutar. Soy consciente que tengo un rol importante, no solo para mi sino para todas las emprendedoras que están detrás mío. Una se pone en un lugar de poder mostrar lo que es” , asegura Silvia.

Fiel a su espíritu de aprovechar todas las oportunidades que presenta la vida, la Emprendedora del Sol no fue un tema que le mereció demasiado análisis. Uno de los objetivos de Silvia era, además que compartir sus creaciones, mostrar que el emprendedor es un soñador y comprometido con cada proyecto.

“No solo vendo chocolate, sino que vendo historias. Estoy estudiando mucho, quizás más que en mi juventud. Me informo porque no soy del mundo de la gastronomía. En cada una de mis presentaciones he logrado el respeto de las personas y la buena devolución del cliente”, sostiene.

Participar en el certamen para Silvia es un momento más para conocer mujeres como ella que apuestan por lo propio y dejan todo para apuntar al crecimiento. Su plan, sostiene, es disfrutar. “Me estoy preparando para partir de todo, en cada uno de los encuentros”, afirma.

Cabe recordar que, desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, que son quienes están detrás de la organización de la Emprendedora del Sol, estarán llevando a cabo distintas capacitaciones, formaciones, mentorías y encuentros con las emprendedoras. En esos espacios, las mujeres no solo adquirirán conocimientos y herramientas para potenciar sus proyectos, sino que también podrán hacer redes de intercambio para potenciar la labor femenina detrás del emprendedurismo.

Con 62 años y jubilada, Silvia sostiene que no hay edad para cumplir sueños, para seguir aprendiendo y para apostar por algo nuevo.

“Somos mujeres con mucho deseo de progreso y con una historia detrás de cada una. El lugar más importante es poder representar una voz por intermedio de chocolate. Tengo mucha emoción compartida”, concluyó Silvia Martín.