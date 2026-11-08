    • 8 de noviembre de 2026 - 14:24

    Silvia Martín, de Rawson: cuando la jubilación abre la puerta a nuevas oportunidades y enseña que no hay edad para cumplir sueños

    Silvia es la representante de Rawson en la Emprendedora del Sol 2026. Su proyecto “TEO Pastelería” busca revolucionar el chocolate con ingredientes “atípicos”. Una historia marcada por la perseverancia y la dedicación.

    image
    image
    Diario de Cuyo | Celeste Roco Navea
    Por Celeste Roco Navea

    La historia de TEO Pastelería de Silvia Martín es relativamente nueva. Inició con el mismo este año, pero debido a la novedad que decidió marcar como impronta logró conquistar distintos escenarios con sabores innovadores y más que llamativos. Sucede que Silvia pasó de incursionar en la chocolatería básica a incorporar a sus preparaciones productos regionales propios de su tierra, como el alcaucil y el espárrago.

    Leé además

    juguetes interactivos 100% sanjuaninos: de una idea hace mas de 15 anos a ayudar en las terapias de infancias neurodivergentes

    Juguetes interactivos 100% sanjuaninos: de una idea hace más de 15 años a ayudar en las terapias de infancias neurodivergentes

    Por Celeste Roco Navea
    comienza la cuenta regresiva para la llegada del papa leon xiv: horarios, actividades y el tiempo

    Comienza la cuenta regresiva para la llegada del Papa León XIV: horarios, actividades y el tiempo

    Por Redacción Diario de Cuyo

    “Es difícil ser emprendedor, más si se empieza a los 62 años, pero siempre con la esperanza que todo con cariño se puede lograr”, comenta con su ternura nata la rawsina en diálogo con DIARIO DE CUYO. Previo a la jubilación, Silvia trabajaba en la administración pública, en el ámbito de salud, como trabajadora social. Sin embargo, una vez que llegó el retiro su cabeza comenzó a indagar en qué hacer para ocupar el tiempo y su espíritu activo no demoró en encontrar un espacio en el cual ser y crecer.

    Al inicio de manera autodidacta comenzó a incursionar en los bombones artesanales y las barras de chocolate. Blanco, semiamargo, con frutos secos y distintos tamaños fueron las propuestas iniciales. Luego, con el paso de las semanas, la inquietud por probar algo distinto comenzó a rondarle por la cabeza, y entendiendo que San Juan tiene riquezas gastronómicas dignas de ser combinadas, no dudó en incursionar con productos locales. Fue así como creo sus bombones de alcaucil, ganadores del primer lugar en el Concurso Provincial del Chocolate que se celebró este año en su departamento.

    “Llegar al lugar en donde estoy me lleva a disfrutar. Soy consciente que tengo un rol importante, no solo para mi sino para todas las emprendedoras que están detrás mío. Una se pone en un lugar de poder mostrar lo que es”, asegura Silvia.

    Emprendedora del Sol: convivencia con otras mujeres, muchas ganas de aprender y un objetivo en la mira

    Fiel a su espíritu de aprovechar todas las oportunidades que presenta la vida, la Emprendedora del Sol no fue un tema que le mereció demasiado análisis. Uno de los objetivos de Silvia era, además que compartir sus creaciones, mostrar que el emprendedor es un soñador y comprometido con cada proyecto.

    “No solo vendo chocolate, sino que vendo historias. Estoy estudiando mucho, quizás más que en mi juventud. Me informo porque no soy del mundo de la gastronomía. En cada una de mis presentaciones he logrado el respeto de las personas y la buena devolución del cliente”, sostiene.

    Participar en el certamen para Silvia es un momento más para conocer mujeres como ella que apuestan por lo propio y dejan todo para apuntar al crecimiento. Su plan, sostiene, es disfrutar. “Me estoy preparando para partir de todo, en cada uno de los encuentros”, afirma.

    Cabe recordar que, desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, que son quienes están detrás de la organización de la Emprendedora del Sol, estarán llevando a cabo distintas capacitaciones, formaciones, mentorías y encuentros con las emprendedoras. En esos espacios, las mujeres no solo adquirirán conocimientos y herramientas para potenciar sus proyectos, sino que también podrán hacer redes de intercambio para potenciar la labor femenina detrás del emprendedurismo.

    Con 62 años y jubilada, Silvia sostiene que no hay edad para cumplir sueños, para seguir aprendiendo y para apostar por algo nuevo.

    “Somos mujeres con mucho deseo de progreso y con una historia detrás de cada una. El lugar más importante es poder representar una voz por intermedio de chocolate. Tengo mucha emoción compartida”, concluyó Silvia Martín.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    san juan hara sonar sus campanas para recibir al papa leon xiv: a que hora sera

    San Juan hará sonar sus campanas para recibir al papa León XIV: a qué hora será

    Por Redacción Diario de Cuyo
    jachal abrio la 65ª fiesta nacional de la tradicion con una noche cargada de emocion y raices

    Jáchal abrió la 65ª Fiesta Nacional de la Tradición con una noche cargada de emoción y raíces

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Monseñor Jorge Lozano.

    Monseñor Lozano, antes de la visita del Papa León XIV, con DIARIO DE CUYO: "Espero que nos incomode, en el buen sentido"

    Por  Gimena Contrera Díaz  y Daniel Arias
    la revancha personal de mariela leon: tras una primera experiencia compleja, representara a san juan en el concurso emprendimiento argentino

    La revancha personal de Mariela León: tras una primera experiencia compleja, representará a San Juan en el Concurso Emprendimiento Argentino

    Por Celeste Roco Navea