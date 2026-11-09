El gesto del papa León XIV: salió de la nunciatura para saludar a los fieles

El papa León XIV se apartó nuevamente del protocolo y saludó a los presentes que se encontraban en la puerta de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires.

Al concluir con las actividades de su primer día en el país, el Sumo Pontífice salió a la puerta del edificio ubicado en Av. Alvear 1605, en Recoleta, acompañado de su comitiva de seguridad y bendijo a los fieles que lo esperaban .

Al grito de "Viva el Papa", los argentinos que se concentraron en el lugar para verlo, expresaron su emoción, alegría y agradecimientos por el gesto del pontífice.

Se espera que el lunes 9 de noviembre el Santo Padre se traslade en el papamóvil por la avenida del Libertador. El trayecto comenzaría en la zona del viaducto y tendría un sendero acondicionado de siete metros de ancho, delimitado por vallas de seguridad.

Además, el vehículo a vanzaría a una velocidad estimada de cinco kilómetros por hora, con el objetivo de que los fieles puedan observar al Pontífice durante su paso y no se descarta que pueda detenerse en algunos sectores para bendecir a las personas que se acerquen.

El discurso del papa

El papa León XIV brindó este domingo su primer mensaje en la Argentina, en el que llamó a defender la democracia, pidió “convivir en las diferencias” y reclamó fortalecer la educación y la atención de los adultos mayores y las personas con discapacidad.

“Hay que aprender a convivir, más allá de las diferencias”, expresó el Santo Padre durante un discurso en el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei, integrantes de su Gabinete, gobernadores, legisladores y referentes de distintos espacios políticos.

El obispo de Roma subrayó: “cuánto puede crecer un pueblo cuando las diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro”.

“Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”, señaló León XIV, con el jefe de Estado a escasos metros.

Al abordar la situación social y económica del país, León XIV dirigió su mirada hacia los sectores más afectados por la coyuntura. En ese sentido, instó a atender la realidad de “las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, quienes buscan trabajo, los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar”.