León XIV cumplirá una intensa agenda en Argentina: misa, encuentros políticos y cena con los obispos

El papa León XIV afronta este lunes una intensa jornada de actividades en Argentina , con una agenda que combina visitas pastorales, encuentros políticos y reuniones institucionales. El recorrido comenzó en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole , continuará con una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles y concluirá por la noche con una cena junto a los obispos argentinos.

El gesto del papa León XIV: salió de la nunciatura para saludar a los fieles

León XIV en el Cottolengo: "Las personas con discapacidad no son un peso, sino una bendición para la sociedad"

La primera actividad del Pontífice está prevista para las 9.15, cuando llegue a la localidad bonaerense después de partir desde la Nunciatura Apostólica, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí recorrerá el parque del Cottolengo, donde viven más de 400 personas con discapacidad, y ofrecerá un breve mensaje.

Durante su paso por Claypole también mantendrá un encuentro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , y otros integrantes de su Gabinete. La visita tendrá además un cierre musical a cargo del cantante Abel Pintos, quien interpretará algunas canciones en vivo.

Cerca de las 11.30, León XIV regresará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar la Santa Misa en el Monumento a los Españoles , ubicado en el barrio de Palermo. La ceremonia tendrá como eje un mensaje dedicado a las familias y se espera que convoque a una importante cantidad de fieles.

La organización dispuso sectores diferenciados para las autoridades nacionales y porteñas. El presidente Javier Milei y miembros de su Gabinete contarán con un espacio para unos 250 invitados , mientras que las autoridades de la Ciudad tendrán otro sector con una cantidad similar de asistentes. También participarán un coro, trabajadores de prensa y personas con discapacidad.

La magnitud de la celebración quedó reflejada en los preparativos: se dispusieron más de 2.000 copones y alrededor de 500.000 hostias consagradas para la misa. Al finalizar, cerca de las 13, el Papa comenzará su despedida del lugar, que también tendrá un cierre musical.

Encuentros con trabajadores y referentes religiosos

La agenda continuará durante la tarde en Puerto Madero. Alrededor de las 16, León XIV participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde se espera que su mensaje esté vinculado con la dignidad laboral y la situación de los trabajadores.

Una hora y media más tarde, el Pontífice se trasladará al Palacio San Martín para reunirse con líderes de comunidades cristianas y representantes de otras tradiciones religiosas. La actividad buscará fortalecer el diálogo interreligioso y los vínculos entre distintas expresiones de fe.

El cierre de la jornada junto al Episcopado argentino

Las últimas actividades del lunes tendrán lugar en el centro porteño. A las 18.45, León XIV participará de la celebración de las vísperas junto a integrantes del Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

Finalmente, a las 19.45, se trasladará a la Casa Arzobispal para compartir una cena con los obispos argentinos, con la que concluirá una jornada marcada por los encuentros sociales, religiosos y políticos.