León XIV en el Cottolengo: "Las personas con discapacidad no son un peso, sino una bendición para la sociedad"

El papa León XIV visitó este lunes el Pequeño Cottolengo Don Orione , en la localidad bonaerense de Claypole, donde compartió un encuentro con residentes, trabajadores, religiosos y voluntarios de la institución. Durante su discurso, dejó un mensaje contundente sobre la discapacidad y la inclusión: “Las vidas de las personas con discapacidad no son un peso para la sociedad, sino una bendición”.

León XIV ante más de dos millones de fieles, lanzó un fuerte mensaje sobre la familia, la violencia y las adicciones

La actividad formó parte de la agenda del Pontífice en su segunda jornada en el país. Allí destacó el trabajo que realiza la comunidad y remarcó que se trata de un espacio que no excluye a quienes necesitan asistencia, sino que los incorpora a la vida social. “Este lugar no descarta a las personas, las incorpora a la vida social”, afirmó.

León XIV agradeció las palabras del obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, y del director del centro, el hermano Jorge Silanes, además de los testimonios de dos residentes, Marta y Norma. A partir de esas intervenciones, centró su reflexión en el legado de San Luis Orione, fundador de la congregación, quien definía a estos establecimientos como una “ciudad de la caridad”.

En ese marco, el Papa trazó un paralelismo entre el espíritu del Cottolengo y tres ciudades vinculadas a la vida de Jesús: Belén, Nazaret y Betania. De la primera destacó el amor por la vida, capaz de transformar la pobreza en un hogar; de Nazaret, el valor del trabajo y la integración; y de Betania, la posibilidad de salir del individualismo y sentirse querido.

“Hay lugares como este hogar en los que la caridad no solo se ve expresada en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa y, hasta podríamos decir, en el aire que se respira. Eso es el Pequeño Cottolengo: una comunidad fraterna de puertas abiertas, en la que todo nos habla del amor de Dios ”, expresó.

El pedido de León XIV para Argentina

Durante su mensaje, el Pontífice también recuperó palabras de san Juan Pablo II, pronunciadas en 1980 durante un Ángelus en Osnabrück dedicado a personas con discapacidad. Recordó que el amor de Dios es “el fundamento de nuestra esperanza y el aliento de nuestra vida” y que quienes tienen algún impedimento físico o espiritual deben reconocerse como amigos de Jesús y especialmente amados por Él.

Además, retomó una idea de su reciente encíclica Magnifica humanitas, en la que describe la construcción de una “civilización del amor” como una tarea más lenta y menos visible que otras grandes obras, pero de un valor fundamental.

Hacia el cierre, León XIV expresó un deseo para el país: que el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión. Para alcanzar ese objetivo, convocó especialmente a los jóvenes a comprometerse con el voluntariado y las obras de asistencia.

“¡Que en Argentina se fragüe una nueva generación de santos de la caridad!”, exclamó, antes de preguntar a los presentes si ellos mismos no podían formar parte de esa generación.

Finalmente, hizo referencia a la capilla del establecimiento, donde se conserva la reliquia del corazón de Don Orione, canonizado en 2004 por Juan Pablo II. El Papa recordó que ese corazón incorrupto continúa transmitiendo el mensaje de que “la caridad salvará al mundo” y pidió que Dios modele los corazones de los presentes para que sean “ardientes en la caridad, bondadosos en la paciencia y perseverantes en la humildad”.