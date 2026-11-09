Tras la histórica misa en Palermo, León XIV se reunirá con el mundo del trabajo y habrá presencia sanjuanina: cómo sigue su agenda

Después de la histórica misa celebrada este lunes ante una multitud en el Monumento de los Españoles, León XIV continuará su intensa agenda en Buenos Aires con un encuentro dedicado especialmente al mundo del trabajo. El Pontífice se trasladará hasta la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, donde a las 16.10 está previsto que se reúna con dirigentes sindicales, empresarios, referentes de movimientos sociales y representantes de diferentes sectores de la actividad económica y social del país.

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La actividad aparece oficialmente en el programa de la Santa Sede como “Encuentro con el mundo del trabajo” y será uno de los principales compromisos de la tarde del Papa. Según Vatican News, se espera la presencia de cerca de mil personas , entre integrantes de sindicatos y gremios, empresarios, movimientos sociales y representantes de ámbitos esenciales como la salud y la educación.

El encuentro se desarrollará en el Auditorio San Juan Pablo II del campus de Puerto Madero de la UCA . La intención es reunir en un mismo espacio a sectores con intereses y realidades diferentes para escuchar el mensaje que León XIV dará específicamente sobre el trabajo, la dignidad humana y los desafíos sociales y productivos que atraviesa la Argentina.

La convocatoria fue coordinada por la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina . Su presidenta, Ayelén Tomasini, explicó que el objetivo es generar un espacio en el que puedan coincidir los distintos actores relacionados con la realidad laboral, incluyendo a la sociedad civil y sectores gubernamentales, y posteriormente transformar las orientaciones del Pontífice en compromisos concretos.

Está previsto que León XIV escuche tres testimonios antes de pronunciar su discurso ante los asistentes. Entre los sectores confirmados aparecen representantes de la CGT, organizaciones empresarias, movimientos sociales y entidades del campo. También participará la Mesa de Enlace, integrada por la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro.

La reunión llega además en un momento en el que sindicatos y empresarios vienen planteando preocupaciones por la situación del empleo, los ingresos y el escenario productivo. Dirigentes como Gerardo Martínez, de la UOCRA, y Cristian Jerónimo, uno de los cotitulares de la CGT, habían mantenido contactos previos vinculados con la organización del encuentro y plantearon temas como la pérdida de puestos de trabajo, la caída de los ingresos y el endeudamiento de familias y pequeñas y medianas empresas.

Otro de los temas que estuvo presente en esas conversaciones fue el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo. Martínez había planteado durante el encuentro Fratelli Tutti en Roma la necesidad de discutir cómo incorporar las nuevas tecnologías sin excluir trabajadores, garantizar capacitación y reconversión laboral y analizar de qué manera los aumentos de productividad pueden traducirse también en mejores empleos e ingresos.

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Habrá representantes de San Juan

El encuentro tendrá además presencia sanjuanina. Según información difundida este lunes, una delegación de la provincia fue invitada a participar de la actividad en la UCA y estará integrada por Laura Palma, ministra de Gobierno; Luciana Cuk, directora de Empleo y Formación; Héctor Allende, integrante de Justicia y Paz; Germán Eduardo Grosso Molina, presidente de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz; y Manuel Jiménez, secretario del Sindicato de Casino.

La representación combina así funcionarios provinciales, miembros vinculados a la Iglesia y un dirigente gremial, dentro de una convocatoria que busca reunir diferentes miradas sobre la situación laboral y social del país.

Cómo sigue la agenda del Papa este lunes

Una vez terminado el encuentro en la UCA, León XIV continuará con otras tres actividades antes de cerrar su segunda jornada en la Argentina. A las 17.30 está prevista una reunión con líderes de comunidades cristianas y representantes de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, con eje en el diálogo ecuménico e interreligioso.

Posteriormente, a las 18.45, el Papa encabezará la celebración de las Vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Finalmente, a las 19.45, compartirá una cena con los obispos argentinos en el Arzobispado de Buenos Aires, última actividad prevista para este lunes.

La agenda continuará el martes con el viaje de León XIV a Córdoba, pero antes el centro de la actividad papal estará puesto esta tarde en Puerto Madero, donde trabajadores, empresarios, sindicalistas y movimientos sociales escucharán el primer mensaje específico del Pontífice sobre el mundo laboral durante su visita a la Argentina.