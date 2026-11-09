Quiénes son los famosos que estuvieron en primera fila en la misa de León XIV

La multitudinaria misa encabezada por León XIV en el Monumento de los Españoles tuvo también una importante presencia de figuras del espectáculo argentino. Modelos, conductores, panelistas y personalidades de la televisión llegaron desde temprano a Palermo y ocuparon sectores especialmente destinados a invitados, mientras millones de fieles se distribuían a lo largo de avenida del Libertador para acompañar una de las ceremonias centrales de la visita papal.

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Entre los nombres que más llamaron la atención estuvieron Pampita, Valeria Mazza, Yanina Latorre, Analía Franchín, Flor de la V y Georgina Barbarossa . Algunos llegaron acompañados por sus familias o parejas y otros aprovecharon las redes sociales para mostrar cómo vivían la previa, el paso del papamóvil y los minutos anteriores al comienzo de la celebración.

La escena dejó postales poco habituales: figuras acostumbradas a los flashes y las alfombras rojas mezcladas entre peregrinos, religiosos y familias que habían llegado desde distintos puntos del país. Muchas de ellas compartieron imágenes de sus lugares, los folletos entregados por la organización y la expectativa por ver de cerca al Pontífice.

Carolina “Pampita” Ardohain fue una de las celebridades que más de cerca siguió la visita del Papa desde su llegada a la Argentina. El domingo había estado en inmediaciones de Aeroparque para recibirlo y este lunes volvió a trasladarse temprano hasta Palermo para participar de la misa.

Desde el Monumento de los Españoles mostró en sus historias el folleto entregado a los invitados, que llevaba la inscripción “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien” y detallaba la celebración presidida por León XIV. La modelo se ubicó a pocos metros del altar y volvió a compartir distintas imágenes de la jornada.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier, entre los invitados

Otra de las presencias destacadas fue la de Valeria Mazza, quien llegó acompañada por su marido, Alejandro Gravier. La pareja ocupó uno de los sectores reservados para invitados especiales y aguardó allí el inicio de la ceremonia.

Ambos eligieron prendas oscuras y permanecieron entre las primeras filas mientras avanzaba el operativo previo a la llegada del Papa. La presencia de la modelo se sumó así a una larga lista de referentes del mundo de la moda y la televisión que participaron del encuentro.

Yanina Latorre y Analía Franchín llegaron juntas

Yanina Latorre y Analía Franchín también estuvieron entre las primeras en llegar al predio. Las dos ingresaron con invitación y mostraron parte del operativo desde las redes sociales, además de contar que pudieron acceder sin mayores inconvenientes pese a la enorme convocatoria.

Latorre relató que habían llegado con más de dos horas de anticipación y celebró la organización del ingreso. Ambas se mostraron distendidas mientras esperaban el inicio de la misa y aprovecharon para registrar desde cerca el movimiento que rodeaba al Monumento de los Españoles.

Flor de la V eligió vivirlo en familia

Flor de la V asistió junto a su marido, Pablo Goycochea, y otros integrantes de su familia. La conductora publicó fotografías desde el lugar y definió la jornada como un momento especial que quería compartir con sus seres queridos.

“Un día inolvidable junto a mi familia”, escribió en sus redes antes de destacar la emoción que significaba participar de la misa de León XIV. La publicación se sumó a las numerosas imágenes que las celebridades fueron compartiendo durante toda la mañana.

Georgina Barbarossa también estuvo cerca del papamóvil

Georgina Barbarossa combinó su presencia en la ceremonia con su trabajo televisivo. Desde temprano mostró la cantidad de personas congregadas y anticipó que realizaría parte de su programa desde las inmediaciones del Monumento de los Españoles.

La conductora expresó su entusiasmo por la ubicación que había conseguido y por la posibilidad de observar de cerca el paso del papamóvil. “La alegría que tengo, no les puedo explicar”, manifestó en uno de los videos publicados desde el lugar.

La Sole, protagonista antes de la misa

La mañana tuvo además otra presencia famosa, aunque en un rol diferente. Soledad Pastorutti apareció por sorpresa sobre el escenario antes de la llegada de León XIV y ofreció una presentación musical ante la multitud reunida en Palermo.

La cantante interpretó temas como “La Viajera” y “Oración del Remanso”, además de cantar “Alma Misionera” junto a su hermana Natalia. También sumó una versión de “Aleluya” y clásicos de su repertorio, en una presentación que no había sido anunciada inicialmente y que terminó convirtiéndose en uno de los momentos destacados de la previa.