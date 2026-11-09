Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de cárcel por violación y agresiones sexuales

Russell Brand, una de las figuras más reconocidas de la televisión británica y del cine de Hollywood durante los años 2000, fue condenado este lunes a 10 años y seis meses de prisión por un delito de violación y tres agresiones sexuales contra cuatro mujeres. La sentencia fue dictada por el juez Joel Bennathan en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, cuatro días después de que un jurado lo declarara culpable al término de un juicio que se extendió durante cuatro semanas.

De las cámaras ocultas al circuito independiente: qué fue de la vida de Flavio Gastaldi, el inolvidable "Hijitus" de Videomatch

Brand, de 51 años, había negado los cargos y sostuvo durante el proceso que todas sus relaciones sexuales habían sido consentidas. Sin embargo, el jurado consideró probados cuatro delitos cometidos entre 2004 y 2009 , durante el período en el que su carrera crecía rápidamente en la televisión, la radio y el cine. El actor fue absuelto, en cambio, de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente , una distinción que el tribunal dejó establecida al comunicar el veredicto.

Al dictar la pena, Bennathan describió a Brand como un “depredador sexual” y sostuvo que durante aquellos años actuó creyendo que su fama le permitía comportarse por encima de las reglas que rigen para los demás. El magistrado remarcó además que ninguna circunstancia elimina el derecho de una mujer a negar su consentimiento y cuestionó el uso de la posición pública del actor sobre sus víctimas.

La condena total fue fijada en 10 años y seis meses , aunque Brand deberá cumplir dos tercios de la pena en prisión antes de poder acceder a un régimen de libertad bajo licencia, lo que representa aproximadamente siete años de reclusión efectiva. La Policía Metropolitana informó además que quedará incluido de por vida en el registro de delincuentes sexuales del Reino Unido.

Durante la audiencia de sentencia fueron presentadas declaraciones de las cuatro víctimas sobre las consecuencias que tuvieron los ataques en sus vidas. Los testimonios describieron secuelas emocionales prolongadas, miedo, dificultades en sus relaciones personales y la sensación de que la enorme exposición pública de Brand hacía mucho más difícil denunciarlo o pensar que sus relatos serían tomados en serio.

Uno de los delitos por los que fue condenado corresponde a la violación de una admiradora de 21 años a la que Brand conoció después de uno de sus espectáculos en Londres en 2009. Los otros tres hechos probados judicialmente fueron agresiones sexuales ocurridas en diferentes ámbitos vinculados con su actividad profesional y mediática durante los años anteriores.

Una investigación que comenzó después de las revelaciones de 2023

El proceso penal tuvo su origen en las denuncias que comenzaron a cobrar fuerza en septiembre de 2023, después de una investigación periodística de The Sunday Times, The Times y el programa Dispatches, de Channel 4. Tras esas publicaciones, distintas mujeres se presentaron ante las autoridades y la Policía Metropolitana de Londres inició una investigación que terminó reuniendo declaraciones de más de cien testigos y miles de documentos.

Durante el juicio, seis mujeres declararon ante el tribunal y la fiscalía sostuvo que Brand utilizó su creciente fama y poder para acceder a mujeres y desoír sus negativas. La acusación buscó demostrar un patrón de comportamiento durante los años en los que pasó de actuar como comediante en pequeños escenarios a transformarse en uno de los presentadores más conocidos del Reino Unido y posteriormente en actor de Hollywood.

Brand comenzó su carrera en el circuito de la comedia y alcanzó notoriedad como presentador en MTV y en programas británicos antes de convertirse en una figura internacional. Participó en películas como Forgetting Sarah Marshall, Get Him to the Greek, Arthur y Rock of Ages, y también fue conocido por su matrimonio con la cantante Katy Perry, entre 2010 y 2012. Con los años se alejó de los grandes medios y concentró su actividad en redes sociales, podcasts y contenidos políticos y religiosos.

La causa contra Brand todavía no está cerrada

Pese a la condena conocida este lunes, la investigación judicial alrededor del actor continúa. La Policía Metropolitana confirmó que Brand está siendo investigado por otras dos denuncias de presunta violación, que no forman parte de los delitos por los que acaba de ser condenado y sobre las cuales todavía no existe una resolución judicial.

Las autoridades británicas señalaron además que no descartan que aparezcan nuevas denunciantes después del veredicto. La condena volvió a poner bajo discusión el funcionamiento de la industria del entretenimiento británica y las dificultades que enfrentaron mujeres que denunciaron conductas de figuras con alto poder y exposición pública.

Brand quedó detenido tras conocer la sentencia y fue trasladado desde el tribunal para comenzar a cumplir la pena de 10 años y seis meses de prisión.