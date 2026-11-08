Videojuegos: el fenómeno global de GTA VI se vivirá también en San Juan

El mundo de los videojuegos se prepara para el esperado lanzamiento de GTA VI y la provincia no quedará al margen . En simultáneo con el estreno internacional, San Juan vivirá un evento único: del 19 al 22 de noviembre, cuando los gamers locales podrán jugarlo de forma totalmente libre y gratuita.

La movida -organizada por Lag Esports con el apoyo de Plot Center, Tecnobytes, Mundo Play y Soluciones Digitales- busca romper barreras económicas para que todos los fanáticos de la provincia -especialmente quienes no pueden afrontar el costo del juego o acceder a una PlayStation 5- vivan la experiencia desde el primer minuto.

En el local (ubicado en Avenida Libertador San Martín 580 este), las puertas se abrirán el primer día desde las 7:30 de la mañana, justo a tiempo para el desbloqueo global del servidor programado para las 8:00 AM . Las jornadas se extenderán de corrido hasta las 21:00 o más, según la afluencia de público.

Para asegurar una participación fluida, el ingreso se organizará por estricto orden de llegada y cada persona tendrá turnos de media hora (tal vez más, según la asistencia) para probar el juego en una de las 10 consolas de PS5 disponibles . Además, habrá puestos con PS4, Nintendo y Xbox para amenizar la espera.

La cita es para todas las edades (los menores deberán ir acompañados por un mayor) y contará con la cobertura en vivo de Mansur vía Twitch (twitch.tv/ismamansur), integrando a la provincia a la gran fiesta gamer

GTA VI, un antes y un después

“No existe un gamer en el mundo que no conozca la palabra GTA”, aseguró taxativo Ismael Mansur, dando una idea de la dimensión del videojuego y destacando la trayectoria que arrastra la franquicia desarrollada por Rockstar Games, desde la década del 90, con sus clásicas entregas anteriores.

En cuanto a su contenido, explicó que “es tan vasto, tan grande, que uno por ahí no lo termina de pasar en un mes” y resaltó la libertad de exploración, la calidad gráfica moderna, las misiones secundarias y un componente online que garantiza meses de entretenimiento.

Asimismo, señaló que las expectativas del público están colmadas debido al salto tecnológico y las dimensiones faraónicas del proyecto, que demandó una década de desarrollo: “La gente ya va con la expectativa de que va a ser el mejor juego de todos los tiempos”, acotó.

Para ilustrar su magnitud financiera e histórica, Mansur precisó que “es el juego más caro de toda la historia del videojuego, con un presupuesto de más de 1.500 millones de dólares”, y comparó la cifra con la construcción del imponente rascacielos Burj Khalifa, en Dubai.

Finalmente, sobre el impacto internacional del estreno simultáneo, manifestó que se trata de un fenómeno global, al punto de que “el 19 de noviembre se avecina como el día que más permisos de trabajo se van a pedir en la historia”.

Info para outsiders de los videojuegos

* Otra que Bonnie & Clyde ¿De qué se trata?

GTA 6 es el título más esperado del año, desarrollado para PlayStation 5 y Xbox Series X|S ¿Pero de qué trata? Grand Theft Auto es el nombre completo del juego, y alude al cargo que enfrentan ante la justicia quienes roban un vehículo.

La trama se ambienta en una versión satírica y moderna de los Estados Unidos, sumergiéndose en una intensa historia de crimen, romance y supervivencia. La narrativa, inspirada en la clásica leyenda de Bonnie y Clyde, sigue los pasos de Lucía -la primera protagonista femenina moderna de la saga- y su pareja, Jason. Ambos son criminales de poca monta que unen sus destinos para ejecutar audaces robos y escalar posiciones dentro del peligroso mundo del crimen organizado.

* Algunas claves del juego

Leonida y Vice City: Un mapa colosal basado en Florida que duplica en tamaño a GTA V. Incluye variados biomas (pantanos, cayos, metrópolis) y cientos de edificios e interiores totalmente explorables sin pantallas de carga.

Un mapa colosal basado en Florida que duplica en tamaño a GTA V. Incluye variados biomas (pantanos, cayos, metrópolis) y cientos de edificios e interiores totalmente explorables sin pantallas de carga. Revolución gráfica e IA (RAGE 9): NPCs hiperrealistas con rutinas dinámicas que reaccionan al entorno y graban sucesos para redes sociales, sumados a las físicas de vehículos y simulación de agua más avanzadas de la industria.

NPCs hiperrealistas con rutinas dinámicas que reaccionan al entorno y graban sucesos para redes sociales, sumados a las físicas de vehículos y simulación de agua más avanzadas de la industria. Jason y Lucía (narrativa dual): Inspirados en Bonnie y Clyde, la pareja de protagonistas permite alternar el control en tiempo real, coordinar tácticas de asalto y colaborar en combate durante misiones o exploración libre.

Inspirados en Bonnie y Clyde, la pareja de protagonistas permite alternar el control en tiempo real, coordinar tácticas de asalto y colaborar en combate durante misiones o exploración libre. Inventario y policía táctica: Sistema de armamento limitado (estilo RDR2, usando el baúl del auto) y una policía con memoria que rastrea tu vestimenta, rostro y vehículo, obligándote a cambiar de apariencia para huir.

Sistema de armamento limitado (estilo RDR2, usando el baúl del auto) y una policía con memoria que rastrea tu vestimenta, rostro y vehículo, obligándote a cambiar de apariencia para huir. Sátira moderna y redes sociales: Parodia directa de la cultura contemporánea y la obsesión por la viralidad: tus acciones pueden transmitirse en la red social del juego y modificar cómo reacciona el entorno.

* Adelantos devorados por fanáticos

De entrada, se espera que este lanzamiento supere ampliamente a su antecesor (GTA V), el cual ha vendido más de 200 millones de copias a lo largo de los años. ¿Razones? Sobran, pero hay un par de antecedentes que dan idea del hambre de los gamers:

El 4 de diciembre de 2023, en YouTube, Rockstar Games lanzó el primer tráiler, que superó las 90 millones de visualizaciones en solo 24 horas, convirtiéndose en el debut de un videojuego más visto de la historia de YouTube.

Además, la enorme repercusión que tuvo “Grand Theft Auto VI: An Extended Look”, un especial de unos 26 minutos que Rockstar estrenó en agosto en Netflix, con imágenes capturadas íntegramente dentro del juego en PlayStation 5. El material ofrece el vistazo oficial más extenso hasta ahora al esperado GTA VI.

¿Más? Según datos analíticos del sector (como los de Sensor Tower), la preventa digital ha generado más de 750 millones de dólares solo en reservas previas al lanzamiento. Se calculan más de 7,7 millones de unidades vendidas por anticipado sumando únicamente PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Únicamente con las reservas previas, el juego ya casi recupera la mitad de su colosal presupuesto, antes de que esté disponible.

* Hablemos de números

En Argentina, quien desee comprar GTA VI en su preventa oficial deberá desembolsar entre $113.299 y $185.000 pesos argentinos, según la consola, versión e impuestos cobrados por la tarjeta:

Xbox Series X|S (Microsoft Store): El costo listado es de $113.299 ARS para la edición Estándar y $141.990 ARS para la Ultimate Edition. Con la aplicación del dólar tarjeta e impuestos locales, el pago total ronda entre $147.000 y $185.000 ARS finales.

PlayStation 5 (PS Store): Se cotiza en dólares (US$ 79,99 Estándar / US$ 99,99 Ultimate), traduciéndose a un monto final con recargos de entre $118.000 y $185.000 ARS al momento del resumen.