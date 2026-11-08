El Museo Franklin Rawson se prepara para vivir otra gran Noche del Dibujo

El Museo Franklin Rawson ultima detalles para la 11° edición de La Noche del Dibujo, que se desplegará el próximo jueves 12 de noviembre, con entrada libre y gratuita. Una vez más, el MPBA transformará todas sus salas en un escenario interactivo para celebrar esta disciplina junto a artistas y comunidad.
De este modo, el Museo Provincial de Bellas Artes -dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte- se pliega así a los festejos por el Día Nacional del Dibujante (que se celebra el 10 de noviembres, en memoria del ilustrador Alberto Breccia) y lo posiciona como antesala de la esperada Bienal Nacional de Dibujo 2026, programada para el mes de diciembre en el marco del 90° aniversario de la institución.
"Es la edición número 11 de un encuentro tan significativo e importante para nosotros. Es uno de los eventos más masivos del Museo, que este año tendrá a unos 100 artistas, visuales, teatrales, musicales, que es estarán activando en los distintos espacios. Hay una gran diversidad de actores que estarán articulando, es una gran fiesta. Colectivos, asociaciones, Universidad estarán presentes en esta nueva edición", afirmó a DIARIO DE CUYO el director del museo, Emanuel Díaz Ruiz.
Respecto al vínculo con la ciudadanía y la proyección del museo, el funcionario remarcó la importancia del trabajo participativo. "La Noche del Dibujo también es una fiesta para la comunidad, porque el público sanjuanino también es protagonista, porque puede participar de todo lo que se ha programado, como rincones infantiles, sectores con modelos vivos, actividades participativas y colaborativas", agregó el funcionario, quien subrayó que el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson "es un museo totalmente vivo y activo, que es la búsqueda que siempre tenemos".
Artistas y actividades
La propuesta integral reunirá performances, artes visuales, música y gastronomía en una experiencia inmersiva.
Artistas confirmados
Pablo Henríquez, Silvina Martínez, Eric Nobre, Daniel Quinteros, Cecilia Rabbi Baldi, Jorge Rodríguez, Alberto Sánchez, Mercedes Yacante, Alecram Anavi Zaláznog, Mariana Esquivel, Gustavo Garramuño, Jamile Apara, Juan Alejandro Failla, Estela Milán, Analía Correa, Bruno Giancola, Cecilia Rizo, Carlos Herrera, Daniel Balderrama, Romina Serafino, Cristian Fischer, Graciela Faedo, María Estela Aballay, Marcela Herrera, Beatriz Del Bono, Marcelo Uliarte, Silvia Bianco y Agostina Hebilla.
Colectivos, instituciones y talleres
Esta edición contará con la presencia de agrupaciones clave del sector:
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Asociación de Dibujantes Argentinos (ADA)
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Estudiantes y profesores de la Diplomatura de Extensión Universitaria en Ilustración (FAUD - UNSJ)
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Colectivo 18 Mundos
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Croquiseros Urbanos de San Juan y Urban Sketchers San Juan
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Ilustrabondi (primer colectivo de ilustradores egresados de la UNSJ)
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Taller de Arte Inclusivo del MPBAFR y Taller del MPBA a cargo de Ariadna Brusotti
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Propuesta de dibujo colectivo realizado con vino (Vitis)
Actividades
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Muralismo y gran formato: Artistas jóvenes y colectivos desplegarán intervenciones vinculadas al lenguaje del dibujo y la pintura de gran formato.
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Estaciones de dibujo y modelos: dispositivos escenográficos y de iluminación dispuestos para el trabajo de bocetos. Contará con la participación de los modelos vivos Ariana Clevers, Eva Bow, Sheik Janavel, Silvia Yuliana Balmaceda, Delfina Mariel, Juliana Magalevsky, Lautaro Padilla, Ángel Esteban Sasso, Daniele Arg. y Stormi Drag.
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Performances y artes escénicas: estudiantes de la carrera de Estudios Teatrales (FFHA - UNSJ), dirigidos por la Prof. Guadalupe Suárez Jofré, desarrollarán acciones performáticas. Se sumarán el grupo performático Los Extraños (Daniel Quinteros, Marinero Isaías, López Kiara, Recio Antonela y Elizondo Luka) y el show de fuego de Circonautas (Noelia Anahí Villarroel, Andrea del Valle Riveros y Florencia Galeote).
- Rincón infantil, música y gastronomía: para los más pequeños se dispondrá un área de actividades lúdicas coordinada por la Prof. Adriana Simone. La ambientación musical estará a cargo de DJ Shaku, mientras que el patio gastronómico ofrecerá las propuestas de Entre montañas, Khun y aperitivos, Grupo de Baristas y Cerveza Artesanal Cumbre.
La Noche del Dibujo 2026
- Día: jueves 11 de noviembre
- Hora: desde las 20:00 h
- Lugar: Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson
- Entrada: libre y gratuita