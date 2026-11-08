El Museo Franklin Rawson se prepara para vivir otra gran Noche del Dibujo

Rumbo a la Bienal Nacional de Dibujo 2026, la 11va. edición se celebrará el jueves 12 de noviembre, con entrada libre y gratuita.

El Museo Franklin Rawson reunirá una vez más a artitas y comunidad sanjuaninos en una nueva entrega de La noche del Dibujo.

El Museo Franklin Rawson ultima detalles para la 11° edición de La Noche del Dibujo, que se desplegará el próximo jueves 12 de noviembre, con entrada libre y gratuita. Una vez más, el MPBA transformará todas sus salas en un escenario interactivo para celebrar esta disciplina junto a artistas y comunidad.

De este modo, el Museo Provincial de Bellas Artes -dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte- se pliega así a los festejos por el Día Nacional del Dibujante (que se celebra el 10 de noviembres, en memoria del ilustrador Alberto Breccia) y lo posiciona como antesala de la esperada Bienal Nacional de Dibujo 2026, programada para el mes de diciembre en el marco del 90° aniversario de la institución.

"Es la edición número 11 de un encuentro tan significativo e importante para nosotros. Es uno de los eventos más masivos del Museo, que este año tendrá a unos 100 artistas, visuales, teatrales, musicales, que es estarán activando en los distintos espacios. Hay una gran diversidad de actores que estarán articulando, es una gran fiesta. Colectivos, asociaciones, Universidad estarán presentes en esta nueva edición", afirmó a DIARIO DE CUYO el director del museo, Emanuel Díaz Ruiz.

Respecto al vínculo con la ciudadanía y la proyección del museo, el funcionario remarcó la importancia del trabajo participativo. "La Noche del Dibujo también es una fiesta para la comunidad, porque el público sanjuanino también es protagonista, porque puede participar de todo lo que se ha programado, como rincones infantiles, sectores con modelos vivos, actividades participativas y colaborativas", agregó el funcionario, quien subrayó que el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson "es un museo totalmente vivo y activo, que es la búsqueda que siempre tenemos".

Artistas y actividades La propuesta integral reunirá performances, artes visuales, música y gastronomía en una experiencia inmersiva.