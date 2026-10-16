Bienal Nacional de Dibujo: con récord de postulaciones, ya están los seleccionados para la muestra central

El Museo Franklin Rawson dio a conocer la nómina de los 143 artistas seleccionados para la muestra central de la 4° Bienal Nacional de Dibujo. El prestigioso certamen, impulsado en el marco de las celebraciones por los 90 años del Museo Provincial de Bellas Artes, alcanzó nuevamente una cifra récord de postulantes de todo el país.

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Según destacó Emanuel Díaz Ruiz, director del museo, el certamen tiene un espíritu profundamente federal y ofrece a los creadores la oportunidad de incorporarse al patrimonio institucional a través de sus galardones.

El jurado de selección estuvo integrado por reconocidas figuras del campo artístico nacional: Daniel Santoro, Lula Mari y Lux Lindner, quienes tuvieron la tarea de evaluar la multitudinaria convocatoria y definir la lista final de participantes.

La exposición central abrirá sus puertas en diciembre , consolidando a San Juan como un polo federal en la escena del dibujo y las artes visuales contemporáneas.

Esta cuarta edición cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia y la Agencia San Juan del Bicentenario; y el apoyo de la Cámara Minera de San Juan, CAPRIMSA y CASEMI.

Los seleccionados para la muestra central

La Bienal Nacional de Dibujo

Organizada por Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la Bienal Nacional de Dibujo pone a San Juan en el centro de la escena, promoviendo la creación, difusión y proyección de esta disciplina, en toda su diversidad.

El certamen, único por sus características, ha logrado instaurarse en la escena regional y nacional, convocando a centenares de artistas del país, promoviendo una mirada federal en el campo de las artes.

3° edición de la Bienal Nacional de Dibujo

La última edición -la tercera, realizada en 2024- tuvo más de 1.500 postulantes de todo el país, de los cuales 97 artistas argentinos quedaron seleccionados por el jurado, integrado en esa oportunidad por Daniel Santoro, Roberto Amigo y Lucas Di Pascuale.

Los Premios Adquisición de la 3° Bienal recayeron en Lux Lindner (Buenos Aires) por su obra “Mumblecore contra realismo criollo” (tinta sobre papel); y María Belén Rímini (Santa Fe) por su obra “Buenas noches” (grafito y carbonilla sobre papel).