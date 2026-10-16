    • 16 de octubre de 2026 - 07:19

    Murió Fernando Confessore a los 58 años, histórico meteorólogo de TN y El Trece

    El pronosticador falleció durante las primeras horas de este viernes. Con más de tres décadas de trayectoria en los medios, se convirtió en una de las caras más reconocidas de la información meteorológica en la televisión argentina.

    El meteorólogo Fernando Confessore murió en la madrugada de este viernes.

    El meteorólogo Fernando Confessore murió en la madrugada de este viernes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La televisión argentina atraviesa un momento de tristeza por la muerte de Fernando Confessore, histórico meteorólogo de Todo Noticias (TN) y El Trece, quien falleció a los 58 años. La noticia fue comunicada por su familia al canal con el que mantuvo un vínculo profesional durante décadas.

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    Con una trayectoria de más de 30 años, Confessore se convirtió en una figura habitual de la pantalla, donde acercó el pronóstico del tiempo a miles de televidentes y se destacó por explicar fenómenos meteorológicos con un lenguaje claro y accesible.

    Nacido en Buenos Aires el 18 de julio de 1968, Fernando Ezequiel Confessore inició su formación profesional en el ámbito de la aviación. Estudió para despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, y obtuvo una licencia de operador radiotelefonista restringido.

    En 1992 se recibió de pronosticador meteorológico universitario en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ese mismo año comenzó a trabajar en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde se desempeñó hasta 1994 en la recepción e interpretación de imágenes satelitales. Durante esa etapa también realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica.

    Su llegada a la televisión se produjo en diciembre de 1995, cuando se incorporó a ARTEAR y comenzó a participar en las emisiones de TN. Dos años después asumió como columnista y presentador del pronóstico del tiempo en el noticiero de 7 a 9, además de formar parte de El noticiero de Santo, por El Trece.

    A lo largo de su carrera, Confessore se consolidó como una de las referencias de la información meteorológica televisiva. También participó en TN Agro, donde vinculó los datos climáticos con las necesidades de la actividad productiva.

    Su interés por la divulgación científica lo llevó a participar, en noviembre de 2000, de un curso de la Organización Meteorológica Mundial sobre comunicación científica en los medios. Además, extendió su trabajo a la radio como columnista del programa de Fernando Carnota en Radio La Red.

    En 2006 publicó junto a Mauricio Saldívar el libro Meteorología para todos, una obra destinada a acercar los conceptos básicos de la disciplina a lectores sin conocimientos especializados.

    Hasta sus últimos años, mantuvo su vínculo con TN y el equipo de ARTEAR, donde construyó una carrera marcada por la presencia cotidiana frente a las cámaras y la tarea de transformar los datos meteorológicos en información útil para la audiencia.

    Su muerte deja una huella en el periodismo argentino y en una especialidad en la que se convirtió, durante décadas, en una voz familiar para el público.

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