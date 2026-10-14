El Juzgado Correccional y de Menores dispuso las actuaciones preliminares tras el siniestro vial en el que murió Fernando Julián Ocampo, de 26 años.

Murió Fernando Julián Ocampo en un accidente e imputaron a un adolescente de 15 años

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El Juzgado Correccional y de Menores dispuso el inicio de las actuaciones preliminares y ordenó la notificación formal de la instrucción de una causa al adolescente de 15 años involucrado en el siniestro vial que provocó la muerte de Fernando Julián Ocampo, de 26 años. El hecho sucedió en Misiones.

El trágico hecho ocurrió este martes, alrededor de las 19 horas, en la intersección de la avenida Antártida Argentina y la calle Río Negro. Por causas que todavía se encuentran bajo investigación, colisionaron una motocicleta Yamaha XTZ de 150 cc, guiada por el menor de edad, y una Motomel Skua de 150 cc, la cual era conducida por Ocampo.

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos conductores debieron ser trasladados de urgencia al hospital local. Sin embargo, las autoridades sanitarias confirmaron que Ocampo ingresó al centro de salud sin signos vitales.

Posteriormente, el médico policial que examinó el cuerpo determinó que la causa del fallecimiento fue un traumatismo encefalocraneano grave producto de las lesiones sufridas en la colisión. Por su parte, el adolescente de 15 años resultó con lesiones de carácter leve, estimándose un tiempo probable de curación de siete días.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la División Policía Científica de la Unidad Regional V, quienes quedaron a cargo de las pericias correspondientes para establecer fehacientemente las circunstancias del choque.