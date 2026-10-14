    • 14 de octubre de 2026 - 13:32

    Murió un trabajador minero: cayó a un precipicio de unos 500 metros, en un yacimiento de Chile

    Tenía 61 años y falleció tras desbarrancar con un bulldozer en la Mina Rajo Aguilucho, en Taltal.

    Murió un trabajador minero: cayó a un precipicio de unos 500 metros, en un yacimiento de Chile

    Murió un trabajador minero: cayó a un precipicio de unos 500 metros, en un yacimiento de Chile

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    Un trabajador minero de 61 años murió durante las primeras horas de este miércoles en la comuna de Taltal, región de Antofagasta, en el vecino país de Chile. De acuerdo con los primeros antecedentes recopilados por Bío Bío, el hecho tuvo lugar en la Mina Rajo Aguilucho de Minera Las Cenizas.

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    El fallecido, identificado con las iniciales J.L.R.V., trabajaba como operador de bulldozer para la empresa Transportes Santa Elvira, que prestaba servicios a la minera.

    Antecedentes preliminares dan cuenta de que el trabajador se encontraba realizando movimientos de tierra con el bulldozer. Mientras conducía, la víctima desbarrancó, cayendo aproximadamente 50 metros.

    Más tarde, cuando el jefe de turno intentó comunicarse con el operador por radio y este no respondió, fueron en su búsqueda, encontrándolo al fondo de la excavación.

    Sin embargo, hasta el momento no se manejan las causas de cómo o por qué sucedió el accidente, ya que aún se está a la espera de los resultados de la investigación.

    13 muertes este año

    Con esta nueva muerte, ya son 13 las personas fallecidas en faenas mineras en lo que va del año en Chile

    Solo en los últimos 22 días murieron 6 trabajadores. El Sernageomín, mediante una declaración pública, abordó la situación en el Día de la Seguridad Minera, jornada donde también falleció un hombre.

    En el escrito, publicado el 13 de octubre, Sernageomin afirmaba que “en las últimas 48 horas, tres trabajadores han perdido la vida en accidentes mineros: dos en División El Teniente, región de O’Higgins, y uno en Coquimbo. Con estos hechos, Chile alcanza un lamentable balance de 12 fallecimientos en faenas mineras durante 2026“.

    Bío Bío contactó al Sernageomin para obtener antecedentes del accidente, pero no hubo respuesta. Mediante sus redes sociales, el servicio lamentó el fallecimiento del trabajador.

    Finalmente, la Birigada de Homicidios de la Policía de Antofagasta tiene diligencias en desarrollo por el accidente.

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