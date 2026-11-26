Luego de que una joven hiciera pública una grave denuncia por violencia de género y difundiera un audio que generó fuerte repudio en redes sociales, el presidente de Atlético Minero , Marcelo Mena Muñoz , se refirió al caso que involucra a Santiago López González , quien hasta ayer se desempeñaba como preparador físico de las divisiones inferiores del club y fue desvinculado de manera inmediata.

El hecho salió a la luz cuando Lourdes Selene Serignani decidió romper el silencio a través de una extensa publicación en redes sociales, donde relató los episodios de violencia que, según denunció, sufrió durante aproximadamente un año de relación con el exfutbolista de Desamparados, Marquesado y Trinidad, entre otros clubes. En su testimonio describió agresiones físicas, situaciones de control, hostigamiento y un episodio de índole sexual, además de compartir un desgarrador audio en el que se escucha al hombre gritándole e insultándola.

En diálogo con el programa Amanecidos, Mena Muñoz explicó por qué la comisión directiva decidió expulsar a López apenas tomó conocimiento de la denuncia. "Más allá de que se pierda una fuente de trabajo, no se puede avalar ningún tipo de violencia: ni de género, ni laboral, ni verbal, ni física. Nosotros no íbamos a esperar una determinación judicial, no íbamos a ser cómplices de la realidad" , enfatizó el dirigente.

El titular de la entidad minera subrayó que la resolución responde al rol formador que cumple la institución: "Tenemos que pensar justamente en que tenemos niños a los que debemos formar en valores. Si las personas cometemos errores, tenemos que pagar esos errores".

La sorpresa en el club y la reacción del denunciado

Consultado sobre el comportamiento previo de López González dentro de la institución, el presidente admitió que la situación tomó por sorpresa a toda la estructura deportiva. "Nunca tuvimos quejas ni de los encargados de inferiores ni de sus compañeros. Era un profe que iba, cumplía y estaba para trabajar con los niños, en la 10ª, 9ª y 8ª división. Nos sorprendió esto, pero ante la sorpresa actuamos en consecuencia", señaló.

Asimismo, Mena Muñoz detalló que la cúpula directiva resolvió no citarlo a dar explicaciones antes de definir su salida, debido a la contundencia del material viralizado: "Pensamos que no era necesario hablar con la persona en cuestión a raíz de la denuncia y el audio, que es bastante claro".

La notificación estuvo a cargo del coordinador de inferiores, Luis Barón, quien le comunicó la determinación de la comisión directiva y le envió el comunicado formal. Según relató el presidente, el acusado acató la medida sin ofrecer resistencia: "Contestó pidiendo disculpas por la situación y nada más, no hubo ningún tipo de altercado. Entendió que era parte de las consecuencias". Ahora, el club trabaja contrarreloj para cubrir el puesto antes de las finales que disputarán las categorías formativas en San Luis.

Mena Muñoz aclaró sobre el plantel de Primera División y dijo que habló con la denunciante

En otro tramo de la entrevista, el dirigente aclaró un malentendido surgido en algunas publicaciones donde se ilustraba la noticia con fotografías del plantel de Primera División: "Algunos jugadores de Primera se sintieron afectados porque subieron fotos del plantel. Por eso aclaramos que no era jugador del club ni tenía vínculo con Primera, sino que era profe de inferiores".

Por último, Mena Muñoz destacó el respaldo recibido por parte de las familias de la institución, anunció la realización de charlas de formación y prevención destinadas a profesores, dirigentes, jóvenes y padres, y confirmó que ya estableció contacto con Serignani: "Me comuniqué por redes sociales y me puse a disposición. Ella me respondió que podemos juntarnos a conversar con todo gusto, aunque tenemos que respetar sus tiempos".