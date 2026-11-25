El operativo se realizó en el barrio Costa Canal I, luego de cuatro meses de investigación. Secuestraron dosis de cocaína, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Un kiosco de droga fue desbaratado en el barrio Costa Canal I, en Capital, durante un procedimiento realizado por personal del Departamento Drogas Ilegales D-5 de la Policía de San Juan. Como resultado del operativo, una pareja quedó detenida y a disposición de la Justicia Federal.

La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima contra un hombre de 29 años, señalado por presuntamente comercializar estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo. Durante cuatro meses, los investigadores realizaron distintas tareas para reunir pruebas y comprobar la actividad denunciada.

Con los elementos obtenidos, se avanzó con una orden de allanamiento en el domicilio investigado. Para concretar el procedimiento, los efectivos contaron con la colaboración del grupo táctico G.E.R.A.S. y personal de Infantería D-3, que brindó seguridad en el perímetro.

Intentó arrojar la droga a un canal Durante el allanamiento, los policías encontraron en el interior de la vivienda a una mujer de 24 años, pareja del principal investigado. Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los efectivos intentó desprenderse de un morral que contenía la sustancia ilícita y dinero que habría sido obtenido de las ventas.

La mujer habría intentado arrojarlo hacia el canal que pasa por calle Benavídez, en el fondo del inmueble. Sin embargo, ante la rápida intervención policial, no logró su cometido y terminó lanzando el bolso hacia los techos de la propiedad, donde posteriormente fue recuperado y secuestrado.