Un hombre que irrumpió en una vivienda de Las Flores, en Iglesia, y golpeó a dos personas, una de ellas hasta provocarle una fractura en el antebrazo , fue condenado este miércoles a un año de prisión condicional, tras reconocer su responsabilidad en ambos ataques.

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Se trata de César José María Mesina Ramos , quien este 25 de noviembre fue condenado mediante un juicio abreviado homologado por el juez de Flagrancia, Martín Enrique Peñafort , por los delitos de l esiones leves y lesiones graves en concurso real .

El episodio ocurrió el pasado 22 de noviembre, alrededor de las 20:30, en una vivienda de la localidad de Las Flores. De acuerdo con la investigación, Mesina Ramos ingresó al domicilio y, luego de manifestar que querían agredirlo, comenzó a mostrarse ofuscado y agresivo.

En ese contexto, atacó físicamente a uno de los presentes y le provocó una lesión en la pierna derecha . Pero la violencia continuó: posteriormente, golpeó al propietario de la vivienda, quien terminó con una fractura en el antebrazo derecho .

Las lesiones fueron constatadas mediante informes médicos. Tras el episodio, personal de la Comisaría 22.ª intervino en el lugar y detuvo al agresor.

Un año de prisión condicional

Este miércoles, en una audiencia realizada en Jáchal, se declaró la competencia del procedimiento especial de Flagrancia y se formalizó un acuerdo de juicio abreviado, conforme al artículo 433, inciso 4, del Código Procesal Penal.

El acusado reconoció su responsabilidad como autor material de los delitos de lesiones leves y lesiones graves, en concurso real. En consecuencia, el juez homologó el acuerdo y le impuso un año de prisión de ejecución condicional.

Además, deberá cumplir las reglas de conducta contempladas en los incisos 1 y 2 del artículo 27 bis del Código Penal durante un plazo de dos años.

En la causa intervino el fiscal Gastón Mateo Salvio, subrogado por Sohar Alfredo Aballay, junto a la ayudante fiscal Ana Laura López. La defensa técnica estuvo a cargo de Federico Santori Marinero.