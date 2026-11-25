Un hombre que irrumpió en una vivienda de Las Flores, en Iglesia, y golpeó a dos personas, una de ellas hasta provocarle una fractura en el antebrazo, fue condenado este miércoles a un año de prisión condicional, tras reconocer su responsabilidad en ambos ataques.
Se trata de César José María Mesina Ramos, quien este 25 de noviembre fue condenado mediante un juicio abreviado homologado por el juez de Flagrancia, Martín Enrique Peñafort, por los delitos de lesiones leves y lesiones graves en concurso real.
El episodio ocurrió el pasado 22 de noviembre, alrededor de las 20:30, en una vivienda de la localidad de Las Flores. De acuerdo con la investigación, Mesina Ramos ingresó al domicilio y, luego de manifestar que querían agredirlo, comenzó a mostrarse ofuscado y agresivo.
En ese contexto, atacó físicamente a uno de los presentes y le provocó una lesión en la pierna derecha. Pero la violencia continuó: posteriormente, golpeó al propietario de la vivienda, quien terminó con una fractura en el antebrazo derecho.
Las lesiones fueron constatadas mediante informes médicos. Tras el episodio, personal de la Comisaría 22.ª intervino en el lugar y detuvo al agresor.
Un año de prisión condicional
Este miércoles, en una audiencia realizada en Jáchal, se declaró la competencia del procedimiento especial de Flagrancia y se formalizó un acuerdo de juicio abreviado, conforme al artículo 433, inciso 4, del Código Procesal Penal.
El acusado reconoció su responsabilidad como autor material de los delitos de lesiones leves y lesiones graves, en concurso real. En consecuencia, el juez homologó el acuerdo y le impuso un año de prisión de ejecución condicional.
Además, deberá cumplir las reglas de conducta contempladas en los incisos 1 y 2 del artículo 27 bis del Código Penal durante un plazo de dos años.
En la causa intervino el fiscal Gastón Mateo Salvio, subrogado por Sohar Alfredo Aballay, junto a la ayudante fiscal Ana Laura López. La defensa técnica estuvo a cargo de Federico Santori Marinero.