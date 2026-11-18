Iglesiano. Romeo Rivero quedó seleccionado por Talleres de Córdoba y dejará Los Andes de Tudcum para instalarse en La Docta.

La temporada 2026 quedará marcada en el fútbol de Iglesia como una de las más irregulares. Los problemas administrativos llevaron a que la Liga Iglesiana tenga suspendida la afiliación al Consejo Federal de AFA y con un año sin torneos. Solamente un Sub 21 y la participación en la Copa País, fueron vidriera y cuatro juveniles iglesianos lograron abrirse camino para ser parte ahora del fútbol de Córdoba.

Thiago Sosa, de San Lorenzo, será parte de las Inferiores de Racing de Córdoba mientras que Octavio López -también Azulgrana- junto a Lautaro Cuevas, de Sportivo Iglesia, serán parte de Camioneros. Y recientemente, Romeo Rivero -de Los Andes- pasó a ser parte de las divisiones formativas de Talleres de Córdoba.

Con apenas 16 años, Romeo Benjamín Rivero consiguió dar un paso enorme en su carrera deportiva al superar las pruebas de captación del Club Atlético Talleres de Córdoba. Todo surgió a partir de su participación en la Copa País, competencia en la que fue seleccionado para integrar el equipo que representó a su zona. Durante uno de los encuentros disputados en la ciudad, su desempeño dentro de la cancha llamó la atención de un captador de talentos. La primera experiencia se desarrolló entre los días 6 y 9 de octubre, cuando tuvo la posibilidad de mostrarse ante los equipos de Camioneros, Talleres de Córdoba y Racing de Córdoba. En aquella oportunidad consiguió superar la evaluación de Camioneros y quedó seleccionado por esa institución, aunque todavía no había logrado el objetivo de incorporarse a Talleres.

Romeo volvió a viajar a Córdoba para afrontar una nueva instancia de pruebas, nuevamente con la posibilidad de ser evaluado por Racing y Talleres, los dias 8, 9, 10, 11 y 12 de Noviembre. Esta vez tuvo la oportunidad de elegir y decidió apostar por los colores albiazules, convencido de que quería intentar cumplir ese sueño.

En ese camino también recordó una experiencia anterior en River Plate, durante 2024, cuando participó de unas pruebas realizadas en el Estadio del Bicentenario en San Juan y recibió la noticia de que había quedado seleccionado. Sin embargo, después de aquella convocatoria nunca llegó el llamado que esperaba.