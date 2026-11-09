León XIV se reunió en privado con cinco víctimas de abusos en la Iglesia antes del acto en la UCA

En el marco de su visita oficial a la Argentina, el papa León XIV mantuvo este lunes un emotivo encuentro privado con cinco personas víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero y de instituciones eclesiásticas del país. La reunión se desarrolló al mediodía y se extendió durante más de una hora, antes de que el Santo Padre se trasladara a la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) para el encuentro con el mundo del trabajo.

Según confirmó el Vaticano mediante un comunicado oficial, el Pontífice habló individualmente con cada uno de los presentes, escuchó sus testimonios sobre las dolorosas experiencias atravesadas y receptó sus propuestas para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse dentro de la estructura eclesial.

Aunque la Santa Sede había anticipado que el Papa se reuniría con damnificados durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú, el momento y el lugar se mantuvieron bajo estricta reserva por razones de privacidad. Las víctimas fueron presentadas por la Iglesia local para este espacio de diálogo directo.

Al término de la audiencia presencial, León XIV les impartió su bendición, les agradeció por la reunión y valoró su testimonio de fe, haciendo extensiva su cercanía a todas aquellas personas damnificadas que no pudieron encontrarse personalmente con él durante esta visita.

"El Papa habló individualmente con cada uno de ellos, escuchó sus palabras, las historias dolorosas y las propuestas para consolidar recorridos de sanación en la Iglesia. Al término, saludándose juntos, les impartió la bendición y agradeció por el encuentro y el testimonio de fe. A ellos, y a través de ellos a otras víctimas que fue posible encontrar, el Papa manifestó su cercanía y la voluntad de reforzar vías de protección, de bien, de acogida y acompañamiento en la Iglesia", precisó el comunicado oficial.

Con este gesto, el Santo Padre marcó una de las posturas de mayor carga institucional y humana en la previa de las actividades masivas previstas en su agenda en la ciudad de Buenos Aires.