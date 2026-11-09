Repercusión internacional: la prensa del mundo remarcó el contrapunto entre el papa León XIV y Milei

La histórica llegada del papa León XIV a la Argentina no solo movilizó a miles de fieles, sino que copó las portadas de los principales medios de comunicación del mundo. Con una mirada puesta en la diplomacia y el protocolo de bienvenida, la prensa internacional centró sus análisis en los evidentes contrapuntos ideológicos y las "tensiones de fondo" que atraviesan la relación entre la Iglesia católica y la gestión libertaria encabezada por el presidente Javier Milei.

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En Italia, las crónicas no ahorraron definiciones para describir el tono del primer encuentro institucional realizado en el Palacio Libertad. El periódico La Repubblica encabezó sus páginas con un contundente "León XIV reprende a Milei", destacando el mensaje papal sobre la necesidad de que "la economía esté al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía". Por su parte, el Corriere della Sera remarcó el cruce entre "el papa misionero que reivindica la doctrina social" y el mandatario ultraliberal que considera la justicia social una "aberración".

Diario ABC: Señaló que la Santa Sede y la Casa Rosada "exhiben cordialidad a pesar de sus divergencias de fondo sobre la justicia social, el mercado y la atención a los vulnerables". Definió además el saludo en la pista como una metáfora del contexto ideológico que atraviesa el país.

El País: Subrayó el llamado de León XIV a "el cuidado de la palabra" y al deber de los gobernantes de "reconocer los límites del poder y orientar sus decisiones hacia el bien común".

El Mundo: Tituló su crónica en torno a la herencia del anterior pontífice, señalando que "León XIV paga la deuda de Francisco con una visita a la Argentina".

América Latina: el recuerdo de Francisco y el pulso regional

Los medios sudamericanos siguieron de cerca el desembarco del Sumo Pontífice a Buenos Aires tras su paso por Uruguay:

Brasil: Folha de S.Paulo afirmó que el pontífice arribó a una Argentina "que quedó huérfana tras la visita de Francisco" y sostuvo que el Gobierno confió en la magnitud del evento para atenuar las divergencias. En tanto, O Globo enfatizó que la agenda de trabajo expondría desacuerdos inevitables entre la visión eclesiástica y los programas sociales y económicos del Ejecutivo.

Chile: Mientras el portal Emol destacó el hecho histórico de que sea "la primera visita de un papa en casi 40 años", la cadena BíoBío focalizó su informe en el operativo de seguridad y la detención de un sospechoso por amenazas de muerte previas al arribo del líder católico.

Perú: Medios como La República y la cadena RPP remarcaron la llegada a suelo argentino como la escala previa antes del viaje a Lima, siguiendo con especial interés los movimientos de la delegación del Vaticano.

Estados Unidos: la austeridad fiscal en el centro del debate

En el plano norteamericano, los medios analizaron el trasfondo socioeconómico con el que se encontró León XIV a su llegada al país.

El periódico The New York Times sintetizó la jornada advirtiendo que "el papa León se reúne con una Iglesia en desacuerdo con el presidente Milei", en referencia a las drásticas medidas de austeridad fiscal. En una línea idéntica, la cadena CNN resaltó la exhortación papal a "salvaguardar la democracia" y la institucionalidad frente a un modelo gubernamental marcado por el recorte del gasto público e intensas disputas ideológicas.